秋元康プロデュースRain Tree綾瀬ことりの夢を叶える秘訣【ガルアワ出演者インタビュー】
【モデルプレス＝2026/04/05】【ガルアワ×モデルプレス特別企画／綾瀬ことり（あやせ・ことり／20）】
モデルプレス編集部はこの度、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」（4⽉18⽇開催＠東京・代々⽊第⼀体育館）のフィッティング会場に潜入。ステージで存在感を放つ出演者たちに「夢を叶える秘訣」や出演への意気込みを聞いた。
【写真】秋元康プロデュースRain Tree綾瀬ことり初グラビア挑戦
私はなるべく口に出すことが大事だなと思っています。きっとどこかで誰かが見てくれていると思うし、人間は発言することで自分のことを騙せるらしくて、自己暗示的な感じでも発言することを意識しています。
ずっと昔から大好きだったブランドさんの洋服を着せていただけることがとっても夢のようで嬉しいです。本番に向けて体型管理も頑張りたいですし、少しでもRain Treeや私自身のことを気になっていただけるように、存在感を残せるように頑張りたいです。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
モデルプレス編集部はこの度、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」（4⽉18⽇開催＠東京・代々⽊第⼀体育館）のフィッティング会場に潜入。ステージで存在感を放つ出演者たちに「夢を叶える秘訣」や出演への意気込みを聞いた。
◆綾瀬ことりの夢を叶える秘訣
私はなるべく口に出すことが大事だなと思っています。きっとどこかで誰かが見てくれていると思うし、人間は発言することで自分のことを騙せるらしくて、自己暗示的な感じでも発言することを意識しています。
◆ガルアワ本番に向けての意気込み
ずっと昔から大好きだったブランドさんの洋服を着せていただけることがとっても夢のようで嬉しいです。本番に向けて体型管理も頑張りたいですし、少しでもRain Treeや私自身のことを気になっていただけるように、存在感を残せるように頑張りたいです。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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