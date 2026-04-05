◇明治安田J1百年構想リーグEAST第9節第2日 柏3−0横浜（2026年4月5日 三協フロンテア柏スタジアム）

柏がそつのない試合運びで快勝、今季初の連勝で6位に浮上した。前半12分に横浜が退場者を出し、この場面で得たFKが相手のハンドを誘い、PK。これをMF小見洋太（23）が決めて先制。後半も汰木康也（30）のゴールなどで2点を加えた。

小見は「攻撃の選手なので、PKでもひとつ決められたのはよかった。きっかけにしたい」と振りかえる。主将のDF古賀太陽（27）も「前半で試合を決めるぐらいのスコアにしたかった。自分たちの思いえがいた90分ではなかったが、数的優位をいかしてカウンターでいい形作れているのはポジティブ」と、話す。

3日に52歳の誕生日を迎えたリカルド監督も「試合の早い段階で出されたレッドカードの影響を強く受けた。いい守備をして、いい攻撃をしたからで、いいプレーから出たレッドカード」と、評価する。

試合後サポーターからハッピーバースデーの歌で祝福されたが、「こんな形で誕生日を祝うことができてうれしく思う。サポーターの愛情を感じた。水をかけられたのは驚きだが、祝ってもらって特別な瞬間、心に残る。重要なのはチームが勝つこと、サポーターを幸せにすること、それができて喜び感じた1日だった」と、うれしそうだった。