任期満了に伴う黒部市長選挙がきょう告示され、現職1人、新人1人の合わせて2人が立候補し、7日間の選挙戦に入りました。



黒部市長選挙には届け出順に、いずれも無所属で現職の武隈義一候補（58）と新人の上坂展弘候補（64）の2人が立候補しました。現職市長と前の副市長の一騎打ちとなり、自民分裂の選挙となりました。



無所属・現 武隈義一候補（58）

「市民のために行政をやっていく。それが市長の仕事でもありますし、市役所の皆さんの仕事ではないかと思っています。何のために働いてるのか。黒部市をもっとよくしていく。それだけが私の思いです。まだまだやりたいことたくさんあります。ぜひ皆さんとともにみんなでこの黒部をもっと良くしていこうじゃありませんか」





無所属・新 上坂展弘候補（64）「一歩も二歩も前に進んでいかなくちゃいけません。市役所は今なかなか職員が自分の思いを外に表せないような状況にあります。そういった職員の声をしっかりまとめて健全な市政を作って市民の皆さまに的確なサービスを提供していきたいと思っています」黒部市長選の投票は今月12日で、即日開票されます。期日前投票は、あすから今月11日まで黒部市役所と宇奈月市民サービスセンターで行われます。一方、市議会議員補欠選挙は、定数と同じ1人が立候補し無投票で当選が決まりました。