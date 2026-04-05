◇スケートボード 日本オープン最終日（2026年4月5日 宇都宮市東部総合公園）

6月から始まる28年ロサンゼルス五輪予選に出場する代表選手選考を兼ねて最終日に決勝が行われ、ストリートの男子は五輪2大会代表の白井空良（そら、24＝ムラサキスポーツ）が189・87点で初優勝を飾った。

一発技のベストトリックで新技「キャバレリアル・キックフリップ・バックフリップ・ビッグスピンアウト」を決め、「世界大会であまりやる人はない。アレを決められて良かった」と余韻に浸った。「自分の挑戦場所で決め切れて良かった」と振り返った。

宇都宮開催ということで、副賞として「ギョーザ100人前」をゲット。「うれしいんですけど…100人前一気に来たら冷凍庫に入らない。100人前ってどれくらいなんだろう。一人前6個だとして…って、ずっとその話をしていました」と笑顔で語った。

6月から始まる28年ロサンゼルス五輪予選に向けては「誰よりも強くなっている自信はある。それを生かしてLAに向かって頑張りたい」と意気込んだ。

女子ストリートでは、パリ五輪銀メダルの赤間凛音（りず、17）が152・33点で制し「凄くうれしいと語った。五輪予選に向けは「とにかく下の子の追い上げが凄い。焦り、緊張が凄いが、自分の滑りを最大限発揮できるように集中したい」と決意を新たにした。