国民民主党は5日、東京都内で党大会を開き、選挙に勝つための「地力」をつける活動の徹底、強化を盛り込んだ今年度の活動方針などを採択しました。

2月の衆院選では、公示前からほぼ横ばいの28議席の獲得にとどまった国民民主党。玉木代表は、今後の党勢拡大にむけ、来年春の統一地方選での議席増を「必達目標」だと強調しました。

国民民主党・玉木代表

「まず最優先の目標として、来年の統一地方選挙までに現在約340名の自治体議員の数を700名へと倍増させます。皆さんの活動こそが党勢拡大の土台です」

党大会で、玉木代表は2月に行われた衆議院選挙の結果について「踏ん張ったが、多数の候補者が涙をのんだ」とした上で、「政策を実現できる地力を徹底的につけることが必要だ」と強調。来年春の統一地方選について、今の倍増となる地方議員700人の当選を「必達目標」としました。

また、今月とりまとめたガバナンスコードに基づき、法令研修の徹底など、コンプライアンスの徹底を活動方針に盛り込みました。

国民民主党は去年まで、「103万円の壁」の見直しや「ガソリン暫定税率の廃止」など少数与党と交渉することで存在感を示し、党勢を拡大してきました。しかし、衆院では与党が過半数を占める状況となった今、与党と交渉して政策実現を行う手法は限界を迎えています。

こうした中で、どのように党の存在感を示していくのか。結党から5年を迎え、「既存政党」と捉えられ始めている側面もある中で、国民民主党は、難しいかじ取りを迫られています。