├試合前に両チームでアクシデント交代も…二度追いついた川崎Fは終了間際に河原が逆転弾! 浦和は4連敗

├また追いつかれた浦和…ゲームマネジメントの課題挙げるスコルジャ監督「ひとつのわれわれの問題だと言える」

├川崎F河原創が終盤投入から後半AT劇的逆転ゴール、左足一閃は「打っちゃえという感じで」

└大卒ルーキー浦和MF植木颯は前半15分に緊急プロデビュー「いま持てる最大限を出そうと」、チーム2点目を冷静演出