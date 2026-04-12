川崎Fvs浦和 試合記録
【J1百年構想リーグ EAST第9節】(U等々力)
川崎F 3-2(前半1-1)浦和
<得点者>
[川]オウンゴール(9分)、ラザル・ロマニッチ(77分)、河原創(90分+4)
[浦]根本健太(2分)、金子拓郎(56分)
<警告>
[川]脇坂泰斗(43分)、エリソン(45分+4)
[浦]柴戸海(86分)
観衆:21,735人
主審:福島孝一郎
├試合前に両チームでアクシデント交代も…二度追いついた川崎Fは終了間際に河原が逆転弾! 浦和は4連敗
├また追いつかれた浦和…ゲームマネジメントの課題挙げるスコルジャ監督「ひとつのわれわれの問題だと言える」
├川崎F河原創が終盤投入から後半AT劇的逆転ゴール、左足一閃は「打っちゃえという感じで」
└大卒ルーキー浦和MF植木颯は前半15分に緊急プロデビュー「いま持てる最大限を出そうと」、チーム2点目を冷静演出
川崎F 3-2(前半1-1)浦和
<得点者>
[川]オウンゴール(9分)、ラザル・ロマニッチ(77分)、河原創(90分+4)
[浦]根本健太(2分)、金子拓郎(56分)
<警告>
[川]脇坂泰斗(43分)、エリソン(45分+4)
[浦]柴戸海(86分)
観衆:21,735人
主審:福島孝一郎
├試合前に両チームでアクシデント交代も…二度追いついた川崎Fは終了間際に河原が逆転弾! 浦和は4連敗
├また追いつかれた浦和…ゲームマネジメントの課題挙げるスコルジャ監督「ひとつのわれわれの問題だと言える」
├川崎F河原創が終盤投入から後半AT劇的逆転ゴール、左足一閃は「打っちゃえという感じで」
└大卒ルーキー浦和MF植木颯は前半15分に緊急プロデビュー「いま持てる最大限を出そうと」、チーム2点目を冷静演出