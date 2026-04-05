試合前に両チームでアクシデント交代も…二度追いついた川崎Fは終了間際に河原が逆転弾! 浦和は4連敗
[4.5 J1百年構想EAST第9節 川崎F 3-2 浦和 U等々力]
J1百年構想リーグEASTは5日に第9節を行った。川崎フロンターレと浦和レッズの対戦は、川崎Fが3-2で勝利した。
試合前から両チームにハプニング。川崎Fはベンチ入りしていたFW小林悠に代わり、MF由井航太がメンバー入りした。浦和はスタメン入りしていたDF宮本優太が欠場。DF根本健太が急きょ先発入りした。しかし、緊急出動の根本が結果を残す。前半3分、中盤左サイドからMFマテウス・サヴィオがFKを蹴ると、ゴール前に飛び込んだ根本が押し込んだ。
ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)のチェックを経て、根本の得点は認められた。しかし、川崎Fも前半9分に追いつく。左サイドからDF三浦颯太がクロスを上げると、DFダニーロ・ボザに当たったボールはそのままゴールラインを割る。オウンゴールで1-1と追いついた。
浦和は前半15分にまたアクシデント。D・ボザが負傷してプレー続行不可能に。大卒ルーキーMF植木颯が緊急投入のプロデビューを果たした。
川崎Fは前半32分にFWマルシーニョのシュートが根本に当たる。福島孝一郎主審はハンドの判定。しかしVARのチェックを経て、オフサイドは取り消された。その後は川崎Fが攻め立てるが、そのまま1-1で前半を折り返した。
後半2分、浦和は波状攻撃から金子が押し込む。だが、福島主審のモニターチェックを経て、オフサイド位置にいた味方の関与が認められ、ノーゴールとなった。だが11分、オナイウのカウンターから左サイドに展開されたボールを植木が運んで折り返す。最後は金子が改めて押し込んで追加点を奪った。
川崎Fは後半24分に2枚替え。FWエリソンとマルシーニョに代え、FWラザル・ロマニッチとFW宮城天が入った。31分にはMF伊藤達哉を下げ、FW神田奏真が出場した。
後半33分、川崎Fは再び追いつく。PA右でMF山本悠樹がボールを収め、柔らかくクロス。PA中央のロマニッチがハイジャンプからヘディングシュートで合わせ、ゴールに流し込んだ。
浦和は後半36分に2枚替え。金子とMF安居海渡に代え、FW肥田野蓮治と今季初出場のFW安部裕葵がピッチに入った。
後半アディショナルタイム4分過ぎ、川崎Fが逆転に成功。PA手前に転がったボールを、途中出場のMF河原創が逆足の左足を一閃する。ゴール右隅に決まり、3-2と試合をひっくり返した。
試合はそのまま終了し、川崎Fが3-2で逆転勝利。3試合ぶりの白星で勝ち点3を手にした。一方、浦和はPK戦負けを含めて4連敗となった。
(取材・文 石川祐介)
J1百年構想リーグEASTは5日に第9節を行った。川崎フロンターレと浦和レッズの対戦は、川崎Fが3-2で勝利した。
試合前から両チームにハプニング。川崎Fはベンチ入りしていたFW小林悠に代わり、MF由井航太がメンバー入りした。浦和はスタメン入りしていたDF宮本優太が欠場。DF根本健太が急きょ先発入りした。しかし、緊急出動の根本が結果を残す。前半3分、中盤左サイドからMFマテウス・サヴィオがFKを蹴ると、ゴール前に飛び込んだ根本が押し込んだ。
浦和は前半15分にまたアクシデント。D・ボザが負傷してプレー続行不可能に。大卒ルーキーMF植木颯が緊急投入のプロデビューを果たした。
川崎Fは前半32分にFWマルシーニョのシュートが根本に当たる。福島孝一郎主審はハンドの判定。しかしVARのチェックを経て、オフサイドは取り消された。その後は川崎Fが攻め立てるが、そのまま1-1で前半を折り返した。
後半2分、浦和は波状攻撃から金子が押し込む。だが、福島主審のモニターチェックを経て、オフサイド位置にいた味方の関与が認められ、ノーゴールとなった。だが11分、オナイウのカウンターから左サイドに展開されたボールを植木が運んで折り返す。最後は金子が改めて押し込んで追加点を奪った。
川崎Fは後半24分に2枚替え。FWエリソンとマルシーニョに代え、FWラザル・ロマニッチとFW宮城天が入った。31分にはMF伊藤達哉を下げ、FW神田奏真が出場した。
後半33分、川崎Fは再び追いつく。PA右でMF山本悠樹がボールを収め、柔らかくクロス。PA中央のロマニッチがハイジャンプからヘディングシュートで合わせ、ゴールに流し込んだ。
浦和は後半36分に2枚替え。金子とMF安居海渡に代え、FW肥田野蓮治と今季初出場のFW安部裕葵がピッチに入った。
後半アディショナルタイム4分過ぎ、川崎Fが逆転に成功。PA手前に転がったボールを、途中出場のMF河原創が逆足の左足を一閃する。ゴール右隅に決まり、3-2と試合をひっくり返した。
試合はそのまま終了し、川崎Fが3-2で逆転勝利。3試合ぶりの白星で勝ち点3を手にした。一方、浦和はPK戦負けを含めて4連敗となった。
(取材・文 石川祐介)