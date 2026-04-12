├谷晃生がまたもPK戦で躍動!! 町田、“中3日再戦”でFC東京にリベンジ

├また止めた町田GK谷晃生、PK戦阻止率は驚異の8/17…勝負師・黒田監督も称える“立ち姿”「どこに蹴っても止めそうだなという雰囲気」

├今季PK戦で驚異の阻止率8/17…町田GK谷晃生を強くしたU-17W杯のPK敗戦「あの悔しさはずっと覚えている」仲間の英国リベンジも刺激に

└イギリス帰りでフル出場も…FC東京19歳MF佐藤龍之介が逆転W杯へ再出発「圧倒的な数字を」「優勝もアピールの一つ」