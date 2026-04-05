７人組アイドルグループ「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ」が５日、千葉県・幕張メッセでデビュー２周年を記念した「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ ２ｎｄ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＬＩＶＥ『ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＰ』」を開催した。

４、５日の２日間で約１万人を動員。グループ最大規模のライブでは、人気曲「ぐっじょぶ！」や、３月にリリースした３ｒｄシングルＣＤ「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＰ」などで会場を盛り上げた。メンバーの音井ゆいは「みんなの盛り上がりがすごすぎて、本当にうれしい」と笑顔でコメントした。

また、新曲「ガーベラの花のような」を初披露し、塩川莉世は「優しい雰囲気の楽曲でなく、ちょっと一味違う大人っぽいＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹを表現する曲になってます。フェスとかで、盛り上がりたいと思うので、今年の夏は『ガーベラ――』でみなさん盛り上がってください」と話した。

アンコールでは８月２３日に神奈川・ぴあアリーナＭＭで初のアリーナ単独ライブの開催がサプライズ発表され、塩川はスクリーンに映し出された文字を見た瞬間に涙ぐんだ。庄司なぎさは「今年の初めに、今年の目標を考えていて、アリーナ行きたいけど、その前に幕張メッセ行けたらいいねって、ちょうど話していたんだよね。でも、まさかどっちもかなえられると思わなかったから本当にびっくり」と満面の笑みを浮かべた。