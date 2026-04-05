鈴木愛理、近すぎてドキッ…“距離バグショット”に反響
°C-ute元メンバーで歌手、女優の鈴木愛理が4日までにInstagramを更新。オフショットを多数公開すると、ファンから「可愛すぎ」「美しい」といった声が集まった。
【別カット】鈴木愛理、チャーミングなキス顔ショット（ほか4枚）
鈴木が「4月になったね」と投稿したのはカレンダーお渡し会のオフショット。写真には、タイトなワンピース姿で上目遣いにカメラを見る様子やキス顔、チェック柄のワンピースの全身ショットが収められている。
表情豊かな彼女を至近距離で撮影した写真の数々に、ファンからは「可愛すぎて意識飛ぶ」「笑顔に癒されます」「あいりん美しい」などの反響が寄せられている。
◼︎鈴木愛理（すずき あいり）
1994年4月12日生まれ。千葉県出身。2005年より℃-uteのメンバーとして活動。2017年にグループが解散すると、以降はソロ歌手、女優、タレントとして活躍。2023年からは『あざとくて何が悪いの？』（テレビ朝日系）でMCを務めている。2026年1月には単独初主演を務めた映画『ただいまって言える場所』が公開された。
引用：「鈴木愛理」Instagram（@airisuzuki_official_uf）
【別カット】鈴木愛理、チャーミングなキス顔ショット（ほか4枚）
鈴木が「4月になったね」と投稿したのはカレンダーお渡し会のオフショット。写真には、タイトなワンピース姿で上目遣いにカメラを見る様子やキス顔、チェック柄のワンピースの全身ショットが収められている。
◼︎鈴木愛理（すずき あいり）
1994年4月12日生まれ。千葉県出身。2005年より℃-uteのメンバーとして活動。2017年にグループが解散すると、以降はソロ歌手、女優、タレントとして活躍。2023年からは『あざとくて何が悪いの？』（テレビ朝日系）でMCを務めている。2026年1月には単独初主演を務めた映画『ただいまって言える場所』が公開された。
引用：「鈴木愛理」Instagram（@airisuzuki_official_uf）