Koki，この一瞬が美しすぎる 桜とともに切り取った“奇跡の横顔”
モデルで女優のKoki,が4日までにInstagramを更新。姉のCocomiが撮影した自身のソロショットを公開した。
【別カット】Koki，カメラ目線の凛々しい表情も（ほか3枚）
Koki,が「ここさんカメラマン」と投稿したのはCocomiが撮影したオフショット。写真には桜の花の下で佇むKoki,の涼やかな横顔やカメラ目線の凛々しい表情が収められている。
「桜綺麗だったね！」と綴られた彼女の投稿には3.9万を超える「いいね！」が集まっている。
■Koki,
2003年2月5日生まれ。木村拓哉と工藤静香の次女。姉はフルート奏者のCocomi。2018年にモデルとしてデビュー。作曲家して、母の工藤静香や三浦大知に楽曲を提供。女優としても活動していて2022年公開の映画『牛首村』で主演を務めたほか、2025年は『女神降臨』2部作で主演を務めた。
引用：「Koki,」Instagram（@koki）
【別カット】Koki，カメラ目線の凛々しい表情も（ほか3枚）
Koki,が「ここさんカメラマン」と投稿したのはCocomiが撮影したオフショット。写真には桜の花の下で佇むKoki,の涼やかな横顔やカメラ目線の凛々しい表情が収められている。
「桜綺麗だったね！」と綴られた彼女の投稿には3.9万を超える「いいね！」が集まっている。
■Koki,
2003年2月5日生まれ。木村拓哉と工藤静香の次女。姉はフルート奏者のCocomi。2018年にモデルとしてデビュー。作曲家して、母の工藤静香や三浦大知に楽曲を提供。女優としても活動していて2022年公開の映画『牛首村』で主演を務めたほか、2025年は『女神降臨』2部作で主演を務めた。
引用：「Koki,」Instagram（@koki）