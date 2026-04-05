◆パ・リーグ 西武１―１楽天＝延長１２回＝（５日・ベルーナドーム）

楽天はドラフト１位ルーキー右腕・藤原聡大＝花園大＝が５回を投げ、４安打１失点と好投。２度目の先発でプロ初勝利はお預けとなったが、今後へ期待の高まる９４球になった。

最速１５５キロの直球と切れのあるフォークを武器に、レオ軍団へ向かっていった。１点リードの３回先頭では桑原に左越え同点ソロを被弾。しかし４四死球と走者を出しても、粘りの投球でこの１点のみに抑え、しっかりとゲームメイクした。

「５回１失点だったんですけど、３者凡退で終わるイニングも１度しかなかったし、無駄な四死球で無駄なランナーを出してしまったり、ピンチを作ってしまった。前回（オリックス戦３回４失点）よりは良かったですけど、チームに流れを持ってこれるピッチングではなかったと思う」

桑原に喫したプロ初被弾に「やっぱりホームラン…あの１球がなければ、１−０で勝ってたかもしれない。ボールでも良かった球なんですけど、ストライクを欲しがってしまって、ちょっと高めに浮いてしまいました」と振り返り、反省することも忘れなかった。

前回からの修正点に「バッターに向かっていく姿勢であったり、そういったところはできたかなと思います」と藤原。「体の調子も良かったし、この１週間、調整してきたことは間違っていなかった。もっと技術面を練習していけばいいかなと思います。次の登板も今日以上のピッチングを目指して、この１週間しっかりとやっていきたい」と気合をにじませた。次こそは、“三度目の正直”で白星を奪い取る。（加藤 弘士）

◆藤原 聡大（ふじわら・そうた）２００３年１１月２０日、三重・伊賀市生まれ。２２歳。玉滝小１年時に少年野球チーム「阿山ブルーファイヤーズ」で野球を始め、二塁手。阿山中では甲賀リトルシニアに所属し、遊撃手。水口（滋賀）では１年秋からベンチ入り。花園大では１年春からベンチ入りし、２年春に全日本大学野球選手権に出場した。２０２５年ドラフト１位で楽天に入団。花園大初のプロ野球選手。１７８センチ、７３キロ。右投右打。