◆第２５回ル・プランタン賞（４月５日、佐賀競馬場・ダート１８００メートル）

「グランダム・ジャパン３歳シリーズ」第２戦の重賞競走が１０頭立て（佐賀８、南関東１、高知１）で争われ、吉原寛人騎手騎乗で単勝１・２倍の圧倒的１番人気に推されたサキドリトッケン（牝３歳、佐賀・真島元徳厩舎、父トゥザワールド）が勝利し、重賞６勝目を飾った。好スタートもすぐ抑え、道中は後方６〜７番手を追走。３、４コーナー中間から徐々に進出し先頭をうかがう勢いを見せた。直線では外から堂々と抜け出すかと思われたが、ミスティライズが強襲。迫られはしたが首差しのいで、勝利をつかんだ。勝ち時計は２分１秒２。

これまで佐賀では８戦６勝、２着２回と地元では“１強”状態。前走はＪＲＡ重賞のチューリップ賞・Ｇ２に挑戦。初芝に加え、スタートで後手に回り最後方からのレースで１１着に終わったが、ラスト３ハロンはメンバー３位タイの３３秒２。芝でも末脚の鋭さを示した。砂に戻った今回は、爆発力を発揮。再び強さを見せつけた。

２着にはミスティライズ（野畑凌騎手）、３着にはマジックアロマ（田中純騎手）が入った。