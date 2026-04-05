無難ボブ → こなれボブへ！！【40・50代】真似して即・今っぽ♡「大人のウルフボブ」

大人世代のボブは、無難な印象に落ち着きがち。程よくレイヤーをきかせたウルフボブにチェンジすることで、一気にこなれた印象になれそうです。トップに自然なボリューム感が出て、毛先が軽やかに動くウルフボブなら、無難ボブから今っぽくアップデートできるはず。それでは、40・50代が真似しやすい「大人のウルフボブ」を早速チェックしていきましょう。

若々しい印象に導くウルフボブ

レイヤーカットで、毛先に動きが演出されたウルフボブ。顔まわりのレイヤーがフェイスラインを自然にカバーし、若々しい印象に導いてくれそうです。束感のあるスタイリングを施すことで、よりこなれた雰囲気に。毛先の外ハネなど、アレンジのひと手間でさらに若々しさをアップできそうです。

控えめレイヤーで落ち着いた印象に

こちらのウルフボブは、レイヤーカットを控えめに入れることでまとまり感がアップしています。髪のパサつきや、広がりが気になる人にもおすすめです。派手になりすぎないため、落ち着いた印象をキープできるのも嬉しいポイント。さまざまなファッションに合わせやすく、スタイイリングも手軽にできそうです。

スタイリングが苦手な人にもおすすめ

ヘアスタイリストの@yuuna__iwamaさんが、「動きたっぷりのウルフボブ」と紹介しているヘアスタイル。肩の位置で毛先が自然に外ハネになり、乾かすだけで形が決まりやすそうです。簡単にスタイリングできるので、忙しい大人女性の日常にフィットするかも。

上品な仕上がりが大人女性にぴったり

レイヤーを入れすぎず、程よい重さをキープしたウルフボブ。トップに自然なボリューム感が演出されていて、横顔も美しく見せてくれそうです。今っぽさを取り入れながら、ナチュラルにシャレ見えできそうなところがポイント。上品さが演出された40・50代にこそ似合うヘアスタイルと言えそうです。

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※こちらの記事では@yuuna__iwama様、@kitadani_koujiro様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nakazono Sayuri