◆パ・リーグ 西武１―１楽天＝延長１２回＝（５日・ベルーナドーム）

楽天からすれば、勝ちに等しい引き分けだったに違いない。西武・平良の前に打線は１２三振を喫して８回を２安打１失点に封じられ、投手陣は延長１０回以降、３イニング連続で得点圏に走者を背負った。だが負けなかった。三木肇監督も開口一番、ナインの奮闘をねぎらった。

「そりゃ勝ちたかったけども、みんなでよく粘って守って、頑張ったんじゃないかなと。そこを評価してあげようかなと思います」

ドラフト１位ルーキー右腕・藤原聡大＝花園大＝が５回を投げ、４安打１失点と好投。プロ初勝利はお預けとなったが、今後へ期待の高まる９４球になった。

指揮官は「今年起きることは、彼の中でいろんな財産になると思う。今日も感じたこと、修正点とか課題点はいっぱいあると思う。でも５回を何とか１失点で、ゲームを作ったのは、自信にしたらいいかなと思います」と力投をたたえた。

７日からは本拠地で日本ハム３連戦、オリックス３連戦に臨む。この日の奮闘も糧に、突き進む。