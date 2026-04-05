パルマの日本代表GK鈴木彩艶が躍動

イタリア1部パルマの日本代表GK鈴木彩艶が完全復活を印象付けるパフォーマンスだ。

現地時間4月4日に行われたセリエA第31節のラツィオ戦（1-1）に先発出場し、安定感あるキャッチングを連発した。

昨年に左手の骨折で長期離脱となった鈴木は3月13日のトリノ戦で実戦復帰を果たし、3月の日本代表の英国遠征にも参加。スコットランド戦、イングランド戦の2試合に先発出場し、どちらも相手を無失点に抑えた。

代表から戻って最初のゲームとなったラツィオとの試合では後半15分、同22分のピンチの場面ではそれぞれシュート性のクロス、ミドルシュートをこぼすことなくキャッチする安定したパフォーマンスを披露。1失点こそ許したものの、勝ち点1獲得に貢献した。

スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xで「もう心配いらない」と鈴木のプレーハイライトが公開されると、ファンからは「さらに進化してる」「ミドルシュートを弾かずにキャッチするのエグい」「触るだけじゃなくてキャッチできるのデカい」「日本のゴール安泰すぎる」といった称賛のコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）