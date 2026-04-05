向こう1週間は、低気圧や前線の影響で雨となる日が多い見込みです。特に7日(火)と10日(金)は広い範囲で雨が降るでしょう。9日(木)も西日本で広く雨となる見込みです。低気圧や前線の通過時は雨や風が強まるおそれがあり、大雨や強風、高波に注意が必要です。

明日6日の夜は北と南で雨 7日は全国に雨の範囲広がる

明日6日から7日(火)にかけて、北海道付近と日本の南岸をそれぞれ低気圧が発達しながら進む見込みです。





明日6日は、南西諸島では朝から曇りや雨となる所が多いでしょう。夜は、九州で南部を中心に雨となり、四国の太平洋側や北海道も雨の降る所がある見込みです。帰りが遅くなる方は、折り畳み傘をお持ちください。7日(火)は、雨の範囲が全国に広がる見込みです。低気圧の通り道となる九州南岸や南西諸島、伊豆諸島では、ザっと降り方が強まって、総雨量が多くなるおそれがあり、大雨に注意が必要です。

9日〜10日 低気圧や前線の影響で雨・風強まる

9日(木)から10日(金)にかけて、低気圧が発達しながら日本海を進み、低気圧からのびる前線が日本付近を通過する見込みです。



9日(木)は、西日本で雨が降り始め、10日(金)は、九州から東北の広い範囲で雨となるでしょう。低気圧のそばや、前線の通過時は、雨と風が強まるおそれがあります。大雨に注意するとともに、沿岸部を中心に強風や高波にも注意してください。