学割クーポンと無料トッピングが同時解禁！ラーメンショップ マルQ 金沢八景店「春の新生活応援Wキャンペーン」

記事ポイント 学生街・金沢八景のラーメン店マルQが2026年4月1日より春の新生活応援Wキャンペーンを開始卒業まで毎回使える学割LINEクーポンと、6月30日まで特製トッピング無料クーポンを同時配布秘伝タレのネギチャーシュー麺など、ガッツリ系ラーメンが学生・新社会人を全力サポート 学生街・金沢八景のラーメン店マルQが2026年4月1日より春の新生活応援Wキャンペーンを開始卒業まで毎回使える学割LINEクーポンと、6月30日まで特製トッピング無料クーポンを同時配布秘伝タレのネギチャーシュー麺など、ガッツリ系ラーメンが学生・新社会人を全力サポート

横浜・金沢八景の「ラーメンショップ マルQ 金沢八景店」が、2026年4月1日(水)より「春の新生活応援Wキャンペーン」を開始しています。

学生向けの卒業まで使い続けられる学割LINEクーポンと、期間限定の特製トッピング無料クーポンという2本立ての応援企画で、新生活をボリューム満点の一杯が支えます。

ラーメンショップ マルQ 金沢八景店「春の新生活応援Wキャンペーン」

店名：ラーメンショップ マルQ 金沢八景店営業時間：月〜木 11:00〜23:00 ／ 金・土 11:00〜翌0:00 ／ 日・祝 11:00〜22:00電話番号：045-780-3617キャンペーン期間：2026年4月1日(水)〜2026年6月30日(火)

金沢八景エリアは多くの大学キャンパスが集まる全国有数の学生街です。

慣れない環境で奮闘する学生や新社会人を食の力で後押ししたいという想いから、二段構えの応援企画が実現しています。

店内では独特のコクのあるスープが楽しめます。

秘伝のタレで和えたネギとボリューム満点のチャーシューが絶妙なバランスを誇る看板メニュー「ネギチャーシュー麺」は、圧倒的な人気を集めています。

他店では珍しい「味噌ラーメン」「辛味噌ラーメン」も提供しており、ガッツリ食べたい学生から地域住民まで幅広い層に支持されています。

学割LINEクーポン（継続運用）

近隣の学生ユーザーからの要望に応えて誕生した「学割LINEクーポン」は、使用期限なしで卒業まで毎回利用できます。

クーポンはLINE公式アカウント下部の固定メニューから入手できます。

特製トッピング無料クーポン（期間限定）

LINE公式アカウントを新規友だち追加した全ユーザーを対象に、チャーシュー2枚・のり4枚・味付玉子1個がセットになった「特製トッピング」が無料になるクーポンを配布しています。

クーポンの配布・利用期限はいずれも2026年6月30日(火)までとなっています。

利用方法はLINE公式アカウントよりクーポンを提示するだけです。

新生活のスタートに合わせて、気軽にお得なラーメン体験が得られます。

「ラーメンショップ マルQ 金沢八景店」は、卒業まで繰り返し使える学割LINEクーポンで在学中ずっとお得に通えます。

期間限定の特製トッピング無料クーポンは、チャーシュー・のり・味付玉子が一度に揃う豪華な内容となっています。

秘伝タレのネギチャーシュー麺をはじめ、味噌・辛味噌など個性豊かなラーメンが揃い、新生活の活力を食でしっかり補えます。

ラーメンショップ マルQ 金沢八景店・春の新生活応援Wキャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. マルQ 金沢八景店の看板メニューは何ですか？

A. 秘伝のタレで和えたネギとボリューム満点のチャーシューが特徴の「ネギチャーシュー麺」が看板メニューです。他店では珍しい「味噌ラーメン」「辛味噌ラーメン」も人気を集めています。

Q. キャンペーンはいつまで利用できますか？

A. 記事内の案内に従い、対象期間中に学割クーポンと無料トッピング特典を利用できます。詳細は店舗案内をご確認ください。

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