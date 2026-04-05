全国24店舗で試し履きも！FLR「リレーポップアップ2026」

記事ポイント FLRのハイエンド〜エントリーモデルを全サイズ試着できる全国リレーポップアップを2026年4月3日より開催日本人向けの幅広靴型で、ブエルタ・ア・エスパーニャ優勝者も着用したブルガリア発の高性能シューズポップアップ開催中はFLR商品が全品10%OFF、在庫なしモデルも取り寄せ＆自宅配送も10%OFF FLRのハイエンド〜エントリーモデルを全サイズ試着できる全国リレーポップアップを2026年4月3日より開催日本人向けの幅広靴型で、ブエルタ・ア・エスパーニャ優勝者も着用したブルガリア発の高性能シューズポップアップ開催中はFLR商品が全品10%OFF、在庫なしモデルも取り寄せ＆自宅配送も10%OFF

ブルガリア発のサイクリングシューズブランド「FLR（エフエルアール）」の試し履きイベントが、全国24店舗のリレーポップアップとして2026年4月3日よりスタートします。

プロレース仕様のハイエンドモデルからエントリーモデルまで、全サイズで実際に履いて確かめられる機会です。

FLR「リレーポップアップ2026」

開催開始日：2026年4月3日（金）開催形式：全国24店舗のリレーポップアップ主催：ライトウェイプロダクツジャパン株式会社特典：開催中の購入でFLR商品全品10%OFF・取り寄せ＆自宅配送無料

FLRはホビーライダーからプロレーサーまでを対象に、高品質なサイクリングシューズをリーズナブルな価格で展開するブランドです。

最大の特徴は、日本人にもフィットしやすい幅広の靴型を採用している点で、足幅の広さが気になるライダーにも選びやすい設計となっています。

FLRがサポートするプロライダーは特注品ではなく市販品でレースに参戦しており、ブエルタ・ア・エスパーニャでの優勝やUCI世界選手権チームタイムトライアルでの金メダル獲得という実績を持ちます。

試着可能モデル

ポップアップでは、4つのモデルと3種類のインソールを全サイズ試着できます。

ニットアッパーシリーズのハイエンドフラッグシップ「FNT-9」は、2026年にモデルチェンジした新型で、フルカーボンアウトソール「R600」を採用しています。

同シリーズのミドルグレード「FNT-3」は、剛性と快適性のバランスに優れたグラスファイバーナイロンアウトソール「R250」を搭載します。

マイクロファイバーレザーアッパーシリーズでは、フルカーボンアウトソール「R500」搭載のハイエンド「F-9」と、「R250」搭載のミドルグレード「F-3」の2モデルを用意しています。

インソールはアーチの高さがロー／ミディアム／ハイの3種類を揃え、足型を問わず最適なフィット感を追求できます。

ポップアップ限定特典

ポップアップ開催中の店舗でFLR商品を購入すると、シューズおよびインソールが全品10%OFFとなります。

店頭に在庫がないモデルでも10%OFFで取り寄せでき、自宅への配送も無料で対応しています。

全国開催スケジュール

4月3日〜14日は東京都小平市のALDINA cycleryを皮切りに、4月下旬〜5月は佐賀・栃木の2店舗、5月〜6月は栃木・宮城・東京・岐阜の各店舗へと続きます。

その後も福岡・島根・熊本・長野・愛知・三重・山梨・兵庫・埼玉・千葉・神奈川など全国各地へ順次拡大し、12月まで開催が続きます。

各回の開催期間はおよそ10日間で、北海道を除く広いエリアをカバーするスケジュールとなっています。

プロのレースシーンでも実績を持つモデルを、実際に足に合わせてから選べる機会は貴重です。

FLRのサイクリングシューズは、プロ仕様の性能を市販品価格で手に入れられるブランドです。

日本人向けの幅広靴型と豊富なインソールの選択肢により、さまざまな足型のライダーに対応できます。

ハイエンドの「FNT-9」新型を含む全4モデルが全サイズ試着でき、購入時は全品10%OFFの特典も受けられます。

FLRリレーポップアップ2026の紹介でした。

よくある質問

Q. FLRリレーポップアップ2026はどこで開催されますか？

A. 2026年4月3日より全国24店舗の自転車販売店で順次開催されます。東京・佐賀・栃木・宮城・岐阜・福岡・島根・熊本・長野・愛知・三重・山梨・兵庫・埼玉・千葉・神奈川などを回るリレー形式で、12月まで続きます。

Q. ポップアップ会場ではどんな特典がありますか？

A. 開催中の店舗でFLRの商品を購入すると、シューズおよびインソールが全品10%OFFとなります。店頭に在庫がないモデルでも10%OFFで取り寄せでき、自宅への配送が無料で対応しています。

Q. 試着できるモデルはどれですか？

A. ニットアッパーシリーズのハイエンド「FNT-9」（新型）・ミドルグレード「FNT-3」と、マイクロファイバーレザーアッパーシリーズのハイエンド「F-9」・ミドルグレード「F-3」の全4モデルを全サイズで試着できます。アーチの高さが異なる3種類のエリートパフォーマンスインソールも試せます。

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