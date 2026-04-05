種の配布は無料で先着順！ヘチマクラブ「壁面緑化運動」

記事ポイント 有機ヘチマの種を無料配布・体感温度1.7度低下の天然エアコン効果グリーンカーテンで32%の省エネ効果・たわしや化粧水にも活用できる「ヘチマクラブ」に参加するとスタッフサポートとクーポン特典が受けられる 有機ヘチマの種を無料配布・体感温度1.7度低下の天然エアコン効果グリーンカーテンで32%の省エネ効果・たわしや化粧水にも活用できる「ヘチマクラブ」に参加するとスタッフサポートとクーポン特典が受けられる

夏の暑さを植物の力で乗り越える「壁面緑化（グリーンカーテン）」運動に、オーガニックコスメブランドのネオナチュラルが参加者を募集しています。

有機ヘチマの種を無料で配布し、省エネ・エコ・癒やしを同時に実現できる取り組みです。

ヘチマクラブ「壁面緑化運動」

配布内容：有機ヘチマ種 約10粒／袋（ヘチマクラブ会費無料）開始日：2026年3月31日（火）朝10時〜（なくなり次第終了）応募方法：ネオナチュラルホームページにて主催：株式会社ネオナチュラル（名古屋市昭和区）

天然エアコンとしてのヘチマの実力

グリーンカーテンは、葉の間を通る風によって体感温度が1.7度下がるという調査結果があります。

特にヘチマは他の植物と比べて葉が大きく、水分を逃して冷やす「蒸散作用」が強いため、天然のエアコンとして最適な植物です。

直射日光を遮ることで室温上昇も防止でき、最高気温35度の晴天時にエアコンで25度を維持する実験では、緑化ありのログハウスが緑化なしと比べて32%の省エネ効果を達成しています。

ヘチマはグリーンカーテン以外にも活躍する

ネオナチュラルは岐阜県郡上市の自社有機農場「ネオナチュラル母袋有機農場」でヘチマを栽培しており、自家採取した種を今回の運動で無料配布します。

育て終わった後のヘチマは、たわしにすることでプラスチック代替のエコアイテムに生まれ変わります。

若い実は食材として自給自足に活用でき、葉はヘチマ茶や入浴剤に、茎から採れるヘチマ水は化粧水にもなります。

リモートワークやデジタル化が進んだ現代において、植物を育てることは癒やしとなり、心の健康にも貢献します。

「ヘチマクラブ」に参加して特典を受け取る

壁面緑化運動を一緒に楽しむコミュニティ「ヘチマクラブ」のメンバーを募集しています。

メンバーになると、ネオナチュラルスタッフからメールで栽培サポートが受けられます。

成長の様子を写真やコメントで共有した参加者には、ネオナチュラルで使えるクーポンや抽選プレゼントも用意されています。

ヘチマのグリーンカーテンは、電力消費を抑えながら真夏の暑さを快適に乗り切れる省エネ手段です。

たわし・食材・化粧水など、育て終わった後も多彩な活用法があり、エコライフを日常で実践できます。

「ヘチマクラブ」に参加することで、スタッフのサポートを受けながら安心して栽培に取り組めます。

ネオナチュラル「ヘチマで壁面緑化運動」の紹介でした。

よくある質問

Q. 有機ヘチマの種はどのように受け取れますか？

A. ネオナチュラルのホームページの応募フォームから申し込むことができます。2026年3月31日（火）朝10時より配布が始まっており、有機ヘチマ種が約10粒入った袋が無料で届きます。なくなり次第終了となるため、早めの申し込みがおすすめです。

Q. ヘチマのグリーンカーテンはどのくらい省エネ効果がありますか？

A. 最高気温35度の晴天時にエアコンで25度を維持する実験では、緑化ありのログハウスが緑化なしと比べて32%の省エネ効果があると報告されています。また、葉の間を通る風で体感温度が1.7度下がるという調査結果もあります。

Q. 「ヘチマクラブ」に参加すると何か特典はありますか？

A. ネオナチュラルスタッフからメールで栽培サポートが受けられます。また、成長の様子を写真やコメントで共有した参加者には、ネオナチュラルでのお買い物に使えるクーポンや、抽選でのプレゼントが用意されています。

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