あすは、日中は広い範囲で晴れるでしょう。ただ、天気は西からゆっくり下り坂で、夜は沖縄や九州を中心に雨となり、夜遅くなると四国や北海道でも雨の降り出す所がある見込みです。九州南部では激しい雨の降る所もあるでしょう。

朝の気温はけさより低いものの、この時季としては高いでしょう。関東から西は広い範囲で10℃以上の所が多く、東京は15℃の予想です。日中の気温はきょうより高く、関東から西で25℃近くまで上がりそうです。

名古屋や福岡、鹿児島で25℃と夏日になる所もあるでしょう。朝と日中の気温差が大きいので、調節のしやすい服装がよさそうです。

【あす6日（月）の各地の予想最高気温】

札幌 ：14℃ 釧路：7℃

青森 ：15℃ 盛岡：22℃

仙台 ：17℃ 新潟：21℃

長野 ：24℃ 金沢：22℃

名古屋：25℃ 東京：24℃

大阪 ：24℃ 岡山：23℃

広島 ：22℃ 松江：23℃

高知 ：23℃ 福岡：25℃

鹿児島：25℃ 那覇：27℃

火曜日は、雨の範囲が東日本や北日本にも広がりそうです。午前中は太平洋側を中心に、雨脚の強まる所もある見込みです。水曜日は晴れる所が多くなりますが、木曜日は再び西から雨雲が広がって、金曜日は雨や風の強まる所もありそうです。