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あすは、日中は広い範囲で晴れるでしょう。ただ、天気は西からゆっくり下り坂で、夜は沖縄や九州を中心に雨となり、夜遅くなると四国や北海道でも雨の降り出す所がある見込みです。九州南部では激しい雨の降る所もあるでしょう。

朝の気温はけさより低いものの、この時季としては高いでしょう。関東から西は広い範囲で10℃以上の所が多く、東京は15℃の予想です。日中の気温はきょうより高く、関東から西で25℃近くまで上がりそうです。

名古屋や福岡、鹿児島で25℃と夏日になる所もあるでしょう。朝と日中の気温差が大きいので、調節のしやすい服装がよさそうです。

【あす6日（月）の各地の予想最高気温】
札幌　：14℃　釧路：7℃
青森　：15℃　盛岡：22℃
仙台　：17℃　新潟：21℃
長野　：24℃　金沢：22℃
名古屋：25℃　東京：24℃
大阪　：24℃　岡山：23℃
広島　：22℃　松江：23℃
高知　：23℃　福岡：25℃
鹿児島：25℃　那覇：27℃

火曜日は、雨の範囲が東日本や北日本にも広がりそうです。午前中は太平洋側を中心に、雨脚の強まる所もある見込みです。水曜日は晴れる所が多くなりますが、木曜日は再び西から雨雲が広がって、金曜日は雨や風の強まる所もありそうです。