『笑点特大号』三遊亭好楽＆息子の七代目三遊亭円楽が2ショット司会 好楽の「芸能生活60周年大喜利」も
BS日テレ『笑点特大号』（毎週火曜 後8：00）の7日放送回は、三遊亭好楽と息子の七代目・三遊亭円楽が親子そろって司会に登場する。
【写真】三遊亭好楽 芸能生活60周年大喜利の様子
今年の4月で芸能生活60周年の節目を迎えた好楽。「まだ若手のホープでございます」とおどける大師匠に、若手からは一斉に愛あるツッコミ。 さらに、今年5月15日に同じく放送60周年を迎える『笑点』に対し、少し先輩とあって「まだまだ笑点、青いな〜」と笑いを誘う。
そんな好楽の記念すべき年を祝し、若手落語家たちが「お祝いの言葉」の大喜利を披露。大師匠の胸を借りて、若手たちの爆笑回答が飛び出す。
【芸能生活60周年大喜利】
司会者：三遊亭好楽・三遊亭円楽
回答者：柳家やなぎ・春風亭かけ橋・昔昔亭昇・柳亭市好・林家きよ彦・古今亭雛菊
座布団運び：桃月庵こはく
【写真】三遊亭好楽 芸能生活60周年大喜利の様子
今年の4月で芸能生活60周年の節目を迎えた好楽。「まだ若手のホープでございます」とおどける大師匠に、若手からは一斉に愛あるツッコミ。 さらに、今年5月15日に同じく放送60周年を迎える『笑点』に対し、少し先輩とあって「まだまだ笑点、青いな〜」と笑いを誘う。
そんな好楽の記念すべき年を祝し、若手落語家たちが「お祝いの言葉」の大喜利を披露。大師匠の胸を借りて、若手たちの爆笑回答が飛び出す。
【芸能生活60周年大喜利】
司会者：三遊亭好楽・三遊亭円楽
回答者：柳家やなぎ・春風亭かけ橋・昔昔亭昇・柳亭市好・林家きよ彦・古今亭雛菊
座布団運び：桃月庵こはく