FC東京に４日前のリベンジを果たした町田。黒田監督が明かした鉄則「１週間で同じチームに２回負けるのは許されない」
FC町田ゼルビアは４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第９節でFC東京と敵地で対戦。０−０のまま90分では決着が着かず、PK戦の末に４−２で勝利した。
町田は、１日に前倒しで行なわれたFC東京戦（第11節）で０−３で敗れていたが、今回は負けなかった。
「１週間で同じチームに２回負けるのは、我々の中では絶対に許されない」
試合後のフラッシュインタビューで、そう語った黒田剛監督は、「前回からの学習したところを、しっかりと選手たちが遂行してくれた。それがこのような形になった」と選手たちのパフォーマンスを評価した。
またPK戦に関しては「選手たちが冷静に外さず決めてくれた。本当にトレーニングでしっかりと積み上げたことをやってくれた」と評価した。
最後にファン・サポーターに向けて「今日も大きい声で我々の背中を押してくれた。本当に感謝しかない」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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またPK戦に関しては「選手たちが冷静に外さず決めてくれた。本当にトレーニングでしっかりと積み上げたことをやってくれた」と評価した。
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