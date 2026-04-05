9奪三振の快投で評価一変　今井達也の「大型契約は割安」　ローテ入れ替えの「心配は無用だ」

今井が前回登板の雪辱を果たす好投を見せた(C)Getty Images

アストロズの今井達也がメジャー2試合目にして初白星を掴んだ。現地時間4月4日のアスレチックス戦で先発し、5回2／3（94球）を投げ無失点、9奪三振の好投で今季1勝目を挙げた。試合は11-0という一方的なスコアでアストロズが制している。

【動画】え？逆方向に変化？ 「正統派ではない」今井のスライダーを見る

今井はこの日、敵地サター・ヘルス・パークでの先発登板で、アスレチック打線をわずか3安打に抑えた。デビューマウンドとなった前回のエンゼルス戦での4失点、3回を投げ切れなかった雪辱を果たすに十分な内容で、チームの勝利に貢献している。

球威抜群のストレートやキレのあるスライダーを決め球に、6回まで毎回奪三振を記録。西武時代に見せていた今井本来のパフォーマンスをメジャーの舞台でも繰り広げた。

米メディア『Sports Illustrated』でも、この日の日本人右腕の投球を絶賛している。4日、公式サイト上で今井の初勝利を伝えるトピックを配信。その中で、「元NPBのスター右腕であるタツヤ・イマイは、27歳で3年総額5400万ドル（約86億円）の契約を結んで渡米。この大型契約は“割安”とさえ言えるかもしれない」などと綴っている。

さらに、味方打線が序盤から得点を重ねた試合展開だったと振り返りながら、「イマイはその助けを必要としなかった。6回の最後のアウトを奪えず、やや制球を乱す場面もあったが、それまでは圧倒的な球威を見せていた」と評価。