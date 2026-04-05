「何やらかした？」鈴木おさむ、北海道網走で哀愁漂いすぎる妻・森山中大島を披露！ 「追い込まれたな？」
「何やらかした？」鈴木おさむ、北海道網走で哀愁漂いすぎる妻・森山中大島を披露！ 「追い込まれたな？」
元放送作家で実業家の鈴木おさむさんは4月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。北海道・網走の岬で撮影した妻の写真を公開しました。
【写真】鈴木おさむ、哀愁漂う妻の姿を公開
「ホタテの殻剥くのめっちゃ速そう」鈴木さんは「北海道網走 農鳥岬にて撮影した 妻の写真。妻曰く ベテラン漁師さんの哀愁を出した模様」とつづり、1枚の写真を投稿。妻でお笑いコンビ・森三中の大島美幸さんが、哀愁漂う表情で遠くを見つめる姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「波を読んでるな」「船越英一郎に追い込まれたな？」「なんて美しい場所、そして美しい奥さん！」「今日は漁に出られないなってつぶやいていそう」「何やらかした？」「ホタテの殻剥くのめっちゃ速そう」「しけてますね、海」「ジャケCDみたいな雰囲気は草」「地元の人感あるよね」などの声が寄せられています。
「再び家族3人で行きました」3月31日の投稿で「土曜日から北海道の道東、弟子屈町に家族で春休み旅行に行ってまいりました。弟子屈町に行くのは昨年の夏以来です。 とても好きになって、再び家族3人で行きました」とつづり、家族旅行で北海道を訪れたことを報告している鈴木さん。家族お気に入りの場所で春カヌーを楽しむ様子などを披露しています。自身のSNSでたびたび、家族旅行や息子とのお出かけの様子を披露している鈴木さん。これからも楽しい家族時間の投稿に期待したいですね。(文:福島 ゆき)
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