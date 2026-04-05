◇ファーム・リーグ・交流戦 ソフトバンク11―1巨人（2026年4月5日 Gタウン）

ソフトバンクの秋広優人内野手（23）が5日、古巣・巨人との2軍戦で今季初本塁打を含む3打数2安打3打点の活躍を見せた。

「追い込まれていたので、なんとか打ててよかったです」

2―0の3回2死、2ストライクで巨人の先発・戸郷が投じた143キロの直球をはじき返し、右翼手の頭上を超えてスタンドイン。トレード移籍した昨季5月まで巨人の選手として活躍した秋広の一打に、球場全体から拍手と歓声が送られた。

3―0の5回2死二、三塁でも144キロの直球を捉え、フェンス直撃の2点適時打を放った。古巣相手の試合に「たくさん拍手もいただいて、コーチだったり選手だったり先輩だったり、お世話になった方も沢山いたので、その中で打てて良かったです」と目を細めた。

巨人の先発・戸郷とは寮生活をともにした時期もある。「年がそんなに離れていないので、話す機会も多かったです」という元チームメートとの直接対決をこの日制したのは、秋広だった。

2軍戦で8試合に出場し、打率・304をマーク。ここからさらに状態を上げ、激しい争いを勝ち抜き今季1軍初昇格を目指す。（昼間 里紗）