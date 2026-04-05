「広島２−１阪神」（５日、マツダスタジアム）

阪神が今季初のサヨナラ負けで連勝ストップ。藤川球児監督は相手先発の栗林について「相手チームなので評論はできないですね」と前置きした上で「素晴らしいピッチングだったと思います」と語った。

阪神・高橋、広島・栗林の投手戦となった一戦。打線は栗林の前に大苦戦となった。キレのある直球とフォークを低めに集められ、時折混ぜるカーブで緩急もつけられた。五回までわずか散発１安打に抑え込まれた阪神打線。六回には先頭・福島の左翼線二塁打から、高橋の犠打で１死三塁を作ったが、近本が一ゴロ、中野が中飛に倒れた。

それでも八回に先頭の代打・高寺が中前打で出塁。続く福島の打席でランエンドヒットで二塁に進塁すると、代打・坂本が左前打で一、三塁を作った。ここで近本が左犠飛を放ち、ついに試合を振り出しに戻した。

粘りの攻撃に指揮官は「常にそういう姿勢はありますね」と評価。次カードは絶好調の首位・ヤクルトを甲子園で迎え撃つ形になるが「まあローテーションの変更も少しありますので、その辺りも踏まえつつ、良い試合ができればなと思います」と語った。