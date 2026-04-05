『トンイ』名子役が叔母に！キム・ユジョンそっくりの実姉、第1子出産 早くも“完成型”の美貌

ドラマ『トンイ』でヒロインの子供時代を演じた女優キム・ユジョンの実姉、キム・ヨンジョンが第1子となる女の子を出産し、母親になった。

キム・ヨンジョンは最近、自身のSNSに「ついに2人ではなく3人になった私たちの家族」として、「明日から本番…！！仲良く過ごそうね。愛する娘、そして娘よりほんのちょっとだけ愛している夫♥」という文章とともに、数枚の写真を公開した。

【写真】キム・ヨンジョン、臨月SHOT公開

続けて、娘の名前で運営中のアカウントには「パパ、お誕生日おめでとう！プレゼントは私だよ〜〜」「今日も美貌が絶好調」「ついに家に帰ってきた笑。食べて寝て出して〜 孝行娘だね」といったさまざまな投稿を公開した。

公開された写真のなかの娘は、父親と母親の長所だけを取ったかのような、人形に似たビジュアルを見せている。生後2週間を過ぎたばかりであるにも関わらず、くっきりとした二重やしゅっとした鼻筋、整った唇まで、すでに完成された顔立ちを披露して目を引いた。

（写真＝キム・ヨンジョンInstagram）

特に、キム・ユジョンとキム・ヨンジョン姉妹は非常に似ているため、赤ちゃんの顔から叔母キム・ユジョンの面影まで感じられるという反応が相次いでいる。

（写真＝キム・ヨンジョンInstagram）

なお、キム・ヨンジョンは去る2017年にウェブドラマ『片想いの合図 シーズン3.5』に出演して、芸能界にデビュー。妹キム・ユジョンとともにKBS2のバラエティ番組『ハッピートゥゲザー』などに出演した。

しかし、その後は特に活動せず、現在は女優および芸能活動を引退したといえる。彼女は、2023年11月にスポーツトレーナーと結婚し、2026年3月に第1子が誕生した。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・ユジョン プロフィール

1999年9月22日生まれ。韓国・ソウル出身。2003年にテレビCMで子役デビュー。可愛らしいビジュアルと優れた演技力を持ち、ドラマ『イルジメ〜一枝梅』（2008年）、『トンイ』（2010年）、『太陽を抱く月』（2012年）など、数多くの作品でヒロインの子供時代を演じた。2016年に主演したドラマ『雲が描いた月明り』で子役から脱皮し、大人の女優として本格的に活動をスタート。2018年に甲状腺機能低下症を診断されて一時期休養したが、同年11月に放送されたJTBCドラマ『まず熱く掃除せよ』で復帰した。