アンダーウェア新基準♡オーガニックコットンで叶う快適ケア

毎日身につけるものだからこそ、心地よさにこだわりたい♡そんな想いに応えるように、PRISTINEのアンダーウェアが注目されています。オーガニックコットンを使用し、締め付けない設計で体にやさしく寄り添う一枚。セルフケア意識が高まる今、改めて見直したい“自分にやさしい下着”の魅力をチェックしてみてください♪

心地よさを追求した設計



プリスティンのアンダーウェアは、ノンワイヤー設計で体を締め付けないのが特徴。血流を妨げにくく、長時間着用してもストレスを感じにくい仕様です。

縫い目を外側に配置することで、肌に触れる面はなめらかに保たれ、シームレスな着心地を実現しています。

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オーガニックコットンの魅力



肌に直接触れる素材には、無染色のオーガニックコットンを使用。吸湿性が高く、汗ばむ季節でもさらっと快適に過ごせます。

さらに独自開発の「コアスパンヤーン」により、伸縮性とやさしさを両立。自然素材でありながら、しっかりフィットする安心感も魅力です。

日常に寄り添うアイテム展開



ハーフトップブラ＆ショーツセットは10,230円（税込）、スタンダードショーツは3,740円（税込）。

深ばきショーツは3,960円（税込）、5分丈ボトムは8,800円（税込）。

どれもシンプルで使いやすく、日常のさまざまなシーンに馴染みます。サイズ展開も豊富で、多くの方にフィットする設計です。

自分を大切にする新習慣♡



アンダーウェアを見直すことは、自分自身をいたわる第一歩♡オーガニックコットンのやさしさに包まれながら、毎日をもっと快適に過ごしてみませんか。

無理をしない自然体の美しさを大切にすることで、心も体も軽やかに整うはずです♪