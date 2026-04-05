◇スケートボード 日本オープン最終日（2026年4月5日 宇都宮市東部総合公園）

6月から始まる28年ロサンゼルス五輪予選に出場する代表選手選考を兼ねて最終日に決勝が行われ、男子ストリートで五輪2大会連続金メダルの堀米雄斗（27＝三井住友DSアセットマネジメント）は172・57点の5位で強化選手入りを逃した。

五輪王者が表彰台入りを逃した。一発技のベストトリックで大技「ノーリー・バックサイド270ノーズスライド」を決めたが、得点が思ったより伸びず。その後の大技で巻き返しを狙ったものの、ミスが続いた。若手の突き上げもあり、5位に終わった。

世界ランクで日本勢7番手と後手を踏んでおり、五輪予選序盤3試合に出場する代表選手から漏れる形となった。五輪出場に必要なポイントを獲れない状況となり、秋の日本選手権で好結果を残し、27年の強化選手入りすることが3連覇が懸かる五輪出場への絶対条件。五輪3連覇へ試練が訪れており、早川監督は「（結果は）かなり痛い。（来年の）代表枠が獲れれば最後の追い上げの可能性はある。そこに期待するしかない」と話した。

ストリートの男子は五輪2大会代表の白井空良（そら、24＝ムラサキスポーツ）が189・87点で初優勝。ストリートは赤間凛音（りず、17）が152・33点で制した。