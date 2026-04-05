◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 7-5 中日(5日、神宮球場)

5点差逆転勝利に貢献したヤクルトの長岡秀樹選手。試合後のお立ち台では『応援傘』に言及し、ファンに感謝の声を届けました。

ヤクルトは5点ビハインドの7回、2点を奪い中日の先発・郄橋宏斗投手をマウンドから降ろすと、その後1点を追加したところで長岡選手がライト方向へ2点タイムリーヒットを放ち、同点に追いつきました。さらに押せ押せムードの神宮球場に背中を押され、サンタナ選手がバックスクリーン直撃の勝ち越し2ランを放ち形勢逆転。見事勝利をつかみ取りました。

首位のチームを勢いづける白星に長岡選手は「僕の円陣が力になってるんじゃないかなと思います」と話し、ファンを沸かせます。

実はこの日、試合前の円陣でチームメートに球団名物『応援傘』の豆知識を披露。「昔、神宮球場の観客が埋まっていないとき、ちょっとでも多く見えるように傘を振ってくれていた」と説明し、「今はこんだけお客さん埋まっていて、来てくださっている。こんなにうれしいことはないですよね。1点でも多く、1回でも多く傘を振らせてあげましょう」と熱弁し、チームの士気を高めていました。

「ファンのみなさんの応援のおかげだと思っています」と感謝を口にした長岡選手。次戦は7日から、敵地・甲子園に乗り込み、2位につける阪神との3連戦。「ここ最近ふがいない打席が多かったので、なんとか見返してやろうと強い気持ちで入りました。チーム全員、勝ちに飢えています。みなさんと一緒に勝てるように一試合一試合頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします」と、勝利への熱意と応援を呼びかけました。