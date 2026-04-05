ヒザから崩れ落ちたクラッチパットも実らず 木下稜介は米ツアー目指し日本専念へ「圧倒的な強さを」
＜インターナショナルシリーズ・ジャパン 最終日◇5日◇カレドニアンGC（千葉県）◇7126ヤード・パー71＞すでにトータル14アンダーでホールアウトしていたパビッド・タンカモルプラサート（タイ）に、1打ビハインドのトータル13アンダーで迎えた最終18番パー5。木下稜介は2.5メートルのバーディパットを決めると、全身の力が抜けたかのようにヒザから崩れ落ち、まるで外したかのような表情を浮かべながら、天を仰いだ。
【写真】会場に登場したDJブース
「ミスパットで、浅く打ってしまったから外れたと思ったら、縁から返ってきた」。首位に並んだ喜びよりも、安ど感の気持ちが勝ったシーンだ。15メートルを残したイーグルパットから、しっくりこないパットが続いた。「あれが悪かった。オーバーするように打ったのに、ショートしちゃって」。ただ、優勝の可能性をつなぐ大きなプレーにもなった。後続のトラビス・スマイス（オーストラリア）が18番でイーグルパットを決め、トータル15アンダーにしたことは、プレーオフに備えて練習場にいた時に聞いた。アジアンツアーでも一緒にプレーしたことがある選手。「飛ぶし、ピンポジション的にもイーグルが出てもおかしくないと思っていた」。素直に負けを認める。ただ、3月にニュージーランドで行われた男子ツアー開幕戦「ISPS HANDA ジャパン-オーストラリア選手権」の4位に続き、日本で開催されたビッグトーナメントでも2位。しかも最終日に「63」をたたき出しての結果とあって、気分は悪くない。「ニュージーランドからトップ10をキープできているし、調子はいい。初日から2日間はパターの調子が良くなかったし、芝も難しかったけど、3日目（「68」）、4日目は自信をもって、いいスコアも出せた」。来週からの国内ツアーにもつながる試合だ。「優勝すれば（他のツアーへの）視界が広がる」という大会での勝利は逃した。それでも、2位で得た賞金17万3000ドル（約2760万円）を含め、得たものは大きい。「僕はPGAツアーを目指しているので」と、今シリーズのポイントランク上位者が得られるLIVゴルフ出場権にも“未練”はない。「今年は（国内ツアーが）ポイント制になるので、圧倒的な強さを見せたい」。来週の国内開幕戦「東建ホームメイトカップ」（9〜12日、三重・東建多度カントリークラブ・名古屋）からツアーも本格化する。日本を主戦場に、夢への挑戦権を目指す姿勢に変わりはない。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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いよいよ国内初戦！ 日本男子ツアーの開催日程
「一流ホテルにチャーター機」やっぱりすごい“LIVの世界” 浅地洋佑は生き残りかけて世界行脚
「ミスパットで、浅く打ってしまったから外れたと思ったら、縁から返ってきた」。首位に並んだ喜びよりも、安ど感の気持ちが勝ったシーンだ。15メートルを残したイーグルパットから、しっくりこないパットが続いた。「あれが悪かった。オーバーするように打ったのに、ショートしちゃって」。ただ、優勝の可能性をつなぐ大きなプレーにもなった。後続のトラビス・スマイス（オーストラリア）が18番でイーグルパットを決め、トータル15アンダーにしたことは、プレーオフに備えて練習場にいた時に聞いた。アジアンツアーでも一緒にプレーしたことがある選手。「飛ぶし、ピンポジション的にもイーグルが出てもおかしくないと思っていた」。素直に負けを認める。ただ、3月にニュージーランドで行われた男子ツアー開幕戦「ISPS HANDA ジャパン-オーストラリア選手権」の4位に続き、日本で開催されたビッグトーナメントでも2位。しかも最終日に「63」をたたき出しての結果とあって、気分は悪くない。「ニュージーランドからトップ10をキープできているし、調子はいい。初日から2日間はパターの調子が良くなかったし、芝も難しかったけど、3日目（「68」）、4日目は自信をもって、いいスコアも出せた」。来週からの国内ツアーにもつながる試合だ。「優勝すれば（他のツアーへの）視界が広がる」という大会での勝利は逃した。それでも、2位で得た賞金17万3000ドル（約2760万円）を含め、得たものは大きい。「僕はPGAツアーを目指しているので」と、今シリーズのポイントランク上位者が得られるLIVゴルフ出場権にも“未練”はない。「今年は（国内ツアーが）ポイント制になるので、圧倒的な強さを見せたい」。来週の国内開幕戦「東建ホームメイトカップ」（9〜12日、三重・東建多度カントリークラブ・名古屋）からツアーも本格化する。日本を主戦場に、夢への挑戦権を目指す姿勢に変わりはない。（文・間宮輝憲）
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