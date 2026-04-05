注目ルーキー・伊藤愛華が初4日間完走 「次につながるミスに変わった」次戦は後輩の前で上位争いへ
＜ヤマハレディースオープン葛城 最終日◇5日◇葛城ゴルフ倶楽部 山名コース（静岡県）◇6510ヤード・パー72＞昨年のプロテストをトップで合格した注目ルーキー・伊藤愛華のさわやかな笑顔が戻ってきた。プロ4戦目で初めて予選を通過して、36位タイで初賞金57万円を獲得。初日に首位発進したことを考えると、決して納得のいく結果ではなかったが、ゴルフの内容が「これまでと違う」と次につながる4日間になった。
【写真】伊藤愛華はパンツスタイルでした
最終日は2番、3番の連続バーディで滑り出し。「お、いいのかな」と思った次の4番でボギー。その後、1バーディ・1ボギーの「71」。プロとして2度目のアンダーパーをマークした。4番の3パットのボギーなどミスも少なくなかった。「（4番は）外した理由がしっかり分かっています。ミスをしても自分の中で原因が分かる、次につながるようなミスに変わってきました」スイングのミスやリズムが速い、ライン違いなどであれば練習で克服できる。開幕からの3試合は「ゴルフ以前の問題」と、昨年のように自信を持ってプレーできていなかった。3日目に喫した「77」についても「先週までと違った内容です。去年できていたものができるようになってきました」。100位台が続いた3戦から抜け出し、「久しぶりに“ゴルフ”をやりました」と笑顔で話す。「もっと早く予選通過したかったけど、日々成長しながらやってこられた。その成果がやっと出てくれたと思っています。応援してくれる方にも予選通過、アンダーを出せたというのを届けられたのはうれしいです」と安どの表情を浮かべる。プロになって初賞金だが、手放しでは喜べない。「3試合連続予選落ちで遠征費はすごくかかってしまったし、両親に対して申し訳なさもあります」と、これから“赤字分”を取り返しにいく。次の目標も明確にする。「一番の目標は優勝ですけど、トップ10入りも目標です。トップ10に入る人たちとデータを比べて、何を直したらトップ10に入れるのか振り返ろうと思っています」。プロ初トップ10入りに向けて分析を始める。初賞金と手応えを得た今週。次週は埼玉県が舞台の「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」に出場する。母校の埼玉栄高校の後輩も大勢会場に来る。「絶対に上に行きたいですね。後輩にかっこいいところを見せたいです」。18歳のルーキーはツアーで最も若い選手のひとりだが、高校時代は後輩から“姉さん”と呼ばれてきた。後輩に戦う姿を見せるためにも、今週の結果を生かす。（文・小高拓）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子ヤマハレディース リーダーボード
【写真】伊藤愛華さんが髪を下ろしました
伊藤愛華 プロフィール＆成績
〈連続写真〉上体が浮かずストレートインに振り抜く！ 伊藤愛華の美スイング
山下美夢有ら上位 米女子リーダーボード
最終日は2番、3番の連続バーディで滑り出し。「お、いいのかな」と思った次の4番でボギー。その後、1バーディ・1ボギーの「71」。プロとして2度目のアンダーパーをマークした。4番の3パットのボギーなどミスも少なくなかった。「（4番は）外した理由がしっかり分かっています。ミスをしても自分の中で原因が分かる、次につながるようなミスに変わってきました」スイングのミスやリズムが速い、ライン違いなどであれば練習で克服できる。開幕からの3試合は「ゴルフ以前の問題」と、昨年のように自信を持ってプレーできていなかった。3日目に喫した「77」についても「先週までと違った内容です。去年できていたものができるようになってきました」。100位台が続いた3戦から抜け出し、「久しぶりに“ゴルフ”をやりました」と笑顔で話す。「もっと早く予選通過したかったけど、日々成長しながらやってこられた。その成果がやっと出てくれたと思っています。応援してくれる方にも予選通過、アンダーを出せたというのを届けられたのはうれしいです」と安どの表情を浮かべる。プロになって初賞金だが、手放しでは喜べない。「3試合連続予選落ちで遠征費はすごくかかってしまったし、両親に対して申し訳なさもあります」と、これから“赤字分”を取り返しにいく。次の目標も明確にする。「一番の目標は優勝ですけど、トップ10入りも目標です。トップ10に入る人たちとデータを比べて、何を直したらトップ10に入れるのか振り返ろうと思っています」。プロ初トップ10入りに向けて分析を始める。初賞金と手応えを得た今週。次週は埼玉県が舞台の「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」に出場する。母校の埼玉栄高校の後輩も大勢会場に来る。「絶対に上に行きたいですね。後輩にかっこいいところを見せたいです」。18歳のルーキーはツアーで最も若い選手のひとりだが、高校時代は後輩から“姉さん”と呼ばれてきた。後輩に戦う姿を見せるためにも、今週の結果を生かす。（文・小高拓）
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