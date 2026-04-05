「一流ホテルにチャーター機」やっぱりすごい“LIVの世界” 浅地洋佑は生き残りかけて世界行脚
＜インターナショナルシリーズ・ジャパン 最終日◇5日◇カレドニアンGC（千葉県）◇7126ヤード・パー71＞昨年、このインターナショナルシリーズ（IS）のポイントランクで2位になり、今年からLIVゴルフに主戦場を移した浅地洋佑は、トータル10アンダー・12位タイで“LIV代表”としての戦いを終えた。「欲をいえば、あと3つ、4つ欲しかった」。日本開催の大会で、優勝に5打届かなかった現実を「満足してない。短い距離のパットを外したり…納得できない」と斬り捨てた。
【写真】会場に登場したDJブース
今年からプレーする新たな職場は、「プロ1年目の気持ち。毎週ワクワクする」という刺激に満ちた場所だ。「右を見ると（ジョン・）ラームがいて、左を見れば（ブライソン・）デシャンボーがいる。前には（セルヒオ・）ガルシア。自分にプラスしかない」。そのなかで、“生き残り”に必死という日々を過ごしている。今季は所属チームなしの『ワイルドカード枠』で参戦している。ここまで5試合に出場し、最高成績は2月の開幕戦・リヤド大会（サウジアラビア）での17位。ポイントランキングは41位で、来季シード権（ロックゾーン）の34位に届いていないのが現状だ。もちろん、ここでの活躍が最優先事項になるが、「来年の確約がないので、この（インターナショナル）シリーズで頑張って（LIV出場権が与えられる）上位2人に入るという気持ちでやっている」というのも、アジアでプレーする大きな動機。だからこその物足りなさもある。海外での生活も「慣れた」と話す。そこは「すごい一流ホテルをツアーが用意してくれる。乗り継ぎがあればチャーター機も出るし、規模が違う。日本よりいい暮らしをさせてもらってます」という、まさに夢の舞台だ。今週の試合も18番グリーン脇にDJブースが用意されるなど、静かな中で行われる日本ツアーとは雰囲気もやや異なる。ただ、これも「（LIVは）毎ホール音楽が流れているから、ひさびさに静かな中でプレーしました」と、今では寂しいくらい。「（複数ホールから選手がスタートする）ショットガンも慣れました。1番、10番から出るほうが違和感です」と、すっかりLIVの水になじんでいる。昨年は11月に行われたISのシンガポール大会で優勝し、今の生活を切り開いた。今年もLIVに加え、このISにも参加し、ここでの来季出場権も狙っていくつもりだ。「今週もそうですけど、もったいないミスが重なっている。（LIVは）パー68で回らないといけないイメージ。1、2打（伸ばすくらい）では、向こうでは戦えない」。最終日は「66」で回ったものの、今はそれでは満足できない。来週の男子ツアー国内開幕戦「東建ホームメイトカップ」（9〜12日、三重・東建多度カントリークラブ・名古屋）など、日本ツアーへの出場も予定している。それが終わると、メキシコへ行き16日からのLIV・メキシコシティ大会に出場する。主戦場はここも含め残り8試合（最終戦はチーム戦のみ実施）。日本、アジア、そして世界を渡り歩く。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
インターナショナルシリーズ日本大会 リーダーボード
浅地洋佑 今季成績＆プロフィール
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