新潟県の弥彦山山頂に繋がる弥彦山スカイラインで5日、走行していた車が釘を踏んでタイヤがパンクする被害が相次ぎ、周辺は一時通行止めとなりました。



警察によりますと5日午前9時過ぎから、弥彦山スカイラインを走っていた車のドライバーから「タイヤに釘のようなものが刺さってパンクした」という内容の通報が相次ぎました。



警察は午前11時ごろから弥彦山スカイラインを通行止めにして、道路上を確認。落下物などの異常は確認されず正午過ぎに通行止めを解除しましたが、警察が把握しているだけでも7台の車がパンク被害にあったということです。





被害にあった男性は…【パンク被害にあった男性】「窓を開けていたので『カチカチ音がなっているな、もしかしたら刺さったか』と（思い確認したら刺さっていた）。タイヤを新しくしてそんなに経っていたなかったので、あぁ…という残念な気持ち」弥彦山スカイラインは、弥彦山山頂に繋がる延長約15キロのドライブコースで、3月までの冬の通行止めの期間が終わり、開放されたばかりでした。警察が状況を詳しく調べています。