5日の新潟県内は雲の隙間から日が差し過ごしやすい一日となりました。桜が満開を迎えた新潟市では、花見を楽しむ人の姿が多く見られました。



【氏田陽菜アナウンサー】

「新潟市中央区では枝いっぱいに桜が咲き誇っている。今が満開」



午前中は曇が多かったものの、次第に高気圧に覆われ晴れ間が広がった県内。



新潟市の桜の満開が発表され初めて迎えた日曜日の5日、中央区の県スポーツ公園は多くの花見客でにぎわっていました。





【花見客は】「桜餅を食べながら桜を見ていた。すごくきれいで心が癒やされる」「春しか見られない景色なので、満開のタイミングで来られてうれしい」今年バングラデシュから新潟市に移住したという男性は、初めて見る日本の桜に…【初めて桜を見た人】「本当にびっくりした。これは初めての経験。全部美しい」また、上越観光コンベンション協会は5日、観桜会が開かれている上越市の高田城址公園でも桜が満開になったと発表しました。6日の県内は午前を中心に晴れ、最高気温は阿賀町津川や湯沢町で23℃などと予想されていて、お花見日和となりそうです。