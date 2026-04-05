きのうは全国で強風が吹き、倒木などが相次ぎました。「春の嵐」から一転して、きょうは気温が上昇し、各地で夏日となっています。

全国で強風が吹き荒れたきのう。大分県大分市では最大瞬間風速15メートルを観測し、街灯が根元から折れました。さらに名古屋市でもおよそ15メートルの街路樹が倒れているのが見つかりました。

一転して、きょうは本州は高気圧に覆われ、各地で今年一番の暖かさとなりました。

記者

「皇居前です。春らしい気温の中で、多くのランナーが気持ちよさそうに走っています」

20代会社員

「今まで寒すぎてジャケットとか着て走ってたんですけど、やっと半袖で走りやすい感じになってきました。間違いなく春の訪れですね」

男子高校生

「昨日は結構寒かったですけど、今日はお花見とかするのにちょうどいい天気。とても過ごしやすいですね」

午後には千葉県茂原市で25.9℃、宮崎市で25.0℃を記録するなど、各地で夏日となりました。

しかし、関東北部や東北南部では今夜遅くにかけて、再び大気の状態が不安定になり、にわか雨や急な雷雨に注意が必要です。