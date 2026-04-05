51歳・馬場典子アナ、美スタイル際立つ私服コーデを披露「オシャレ」「カッコ良すぎる」「お似合い」
フリーアナウンサーの馬場典子（51）が2日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つ私服姿を披露した。
【写真】「オシャレ」「カッコ良すぎる」美スタイル際立つ私服コーデを披露した馬場典子アナ
馬場アナは「寒の戻り…特に風が冷たいですね」と書き出し、「この冬履きそびれたロングブーツなんとか1回は履けました」と細身の白パンツ、黒のロングブーツにゆったりとしたベージュ系のトップスを合わせ、エレベーター内で撮影されたとみられる写真を公開。
この投稿にフォロワーからは「エレベーターからマスクから何から色のまとまり素敵コーデです オシャレ」「カッコ良すぎる」「お似合い、カッコいい」「キレイです」「ロングブーツとても似合ってますね」「あいも変わらずかっちょいい」など、称賛の声が寄せられている。
【写真】「オシャレ」「カッコ良すぎる」美スタイル際立つ私服コーデを披露した馬場典子アナ
馬場アナは「寒の戻り…特に風が冷たいですね」と書き出し、「この冬履きそびれたロングブーツなんとか1回は履けました」と細身の白パンツ、黒のロングブーツにゆったりとしたベージュ系のトップスを合わせ、エレベーター内で撮影されたとみられる写真を公開。
この投稿にフォロワーからは「エレベーターからマスクから何から色のまとまり素敵コーデです オシャレ」「カッコ良すぎる」「お似合い、カッコいい」「キレイです」「ロングブーツとても似合ってますね」「あいも変わらずかっちょいい」など、称賛の声が寄せられている。