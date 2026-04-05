熊田曜子・村雨芙美・ 柚乃りか、ビキニで美ボディ全開 コート脱ぎ捨てSEXYポージング【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】タレントの熊田曜子、グラビアアイドルの村雨芙美、柚乃りかが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演。
【写真】熊田曜子ら、美ボディ際立つSEXY水着姿
コートを羽織って登場した3人。ランウェイトップではコートを脱ぎ捨て、ライトブルー、ピンク、イエローの色鮮やかなビキニ姿を披露した。熊田が2人の肩を組んだり、腕を上げたりと、引き締まった美しいボディラインが際立つ色気漂うポージングで観客を魅了し、会場を盛り上げた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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◆熊田曜子ら、美ボディ披露
コートを羽織って登場した3人。ランウェイトップではコートを脱ぎ捨て、ライトブルー、ピンク、イエローの色鮮やかなビキニ姿を披露した。熊田が2人の肩を組んだり、腕を上げたりと、引き締まった美しいボディラインが際立つ色気漂うポージングで観客を魅了し、会場を盛り上げた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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