俳優の吉川愛さん（26）が2026年3月28日、自身のインスタグラムを更新。舞台挨拶での衣装ショットを披露した。

「舞台挨拶ありがとうございました」

吉川さんは、「映画『鬼の花嫁』舞台挨拶ありがとうございました」といい、深いスリットが入ったアシンメトリーデザインのブラックドレス姿やベージュのツーピースコーデなど19枚のオフショットを投稿した。

インスタグラムに投稿された7枚目の写真では、深いスリットが入り、左肩から背中が大きく開いたデザインのブラックドレスを着用。階段に立ち、両手を体の前に出して、微笑んでいた。10枚目では、手すりに手を添えて、横を向いて美肩を披露していた。14枚目では、ベージュのジャケットとワンピースを着用。目を閉じて微笑んでいた。17枚目では、階段の上に立つ全身ショットを披露し、裾を広げるポーズをとって笑顔をのぞかせていた。

この投稿には、「可愛いすぎます」「最強に美しいーーーーー」「やばい綺麗すぎる」「この時のビジュレベチにかわいー！」「尊いほどに可愛くてキレイ」といったコメントが寄せられていた。