【桧山珠美 あれもこれも言わせて】

東原亜希の“黒帯バスローブ密会”乗り越えた「許す力」は佐々木希以上？ 経済的自立も目指す強心臓とたくましさ

春の新番組が続々とスタート。密かに注目しているのがテレビ朝日系の「有働由美子の健康案内人！」とTBS系の「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」。どちらも月〜金の午前9時55分に始まる。

「有働由美子です。体と頭と心の健康を整えてきょうもごきげんな一日を過ごしましょう。簡単で楽しく裏づけはしっかりと。私、有働が今すぐ実践できる健康情報をご案内します」

めいっぱい明るく装う有働。若干、無理しているように見えるのは気のせいか！？ 初週のテーマは「春野菜の栄養で健康生活」。初日はまず買い物。スーパーのショッピングの効用とかそんな健康情報を入れつつ、料理に使用する春キャベツを購入。翌日それを使って「キャベツと豚肉の重ねロール」を作った。「酒のつまみ」というワードが出てくるのが有働らしくていい。

有働と体操する「足腰を鍛える2分間体操」コーナーも。わずか15分ほどのミニ番組だ。

3月までこの枠は高田純次の「じゅん散歩」だったが、それをずらして有働が割り込んだ形。

これによって、午前は4時の「時代劇 暴れん坊将軍」に始まり、「グッド！モーニング」「羽鳥慎一モーニングショー」「健康案内人！」「じゅん散歩」「大下容子ワイド！スクランブル」とテレ朝は中高年専用チャンネルの様相。視聴者の囲い込みに余念がない。

■秀逸な滝沢のワードセンス

一方「フィーリンきっちん」は「日本一明るい朝番組」を標榜し、「ラヴィット！」の後をそのまま受け継ぐ明るさがウリ。滝沢と和田が一緒に料理を作るわけではなく週替わりで出演する。

初週の担当は滝沢。進行役をコットンの西村真二が務める。これにゲストが加わる。初回は新ドラマ「時すでにおスシ！？」に出演する人気若手俳優の中沢元紀だった。

こちらは滝沢に尽きる。調味料の分量を「塩は自分がびっくりするくらい入れて下さい」とか「めんつゆはアリのお風呂ぐらい」とか「片栗粉はかけられたら5分むせるくらいの量」などと独特過ぎるワードセンスには思わず笑ってしまう。

初週のテーマは「春キャベツ」。くしくもどちらも同じ春キャベツを使った料理でより対決色が増した。和田の回は未見だが、昨今、姑の平野レミ人気を追い抜く売れっ子ぶりで若い主婦層に人気がある。こちらのターゲットは料理初心者の若年層といったところか。

有働は「健康番組」くくりで、厳密にいうと「料理番組」ではないわけだが、同時間帯の女たちの料理対決の行方をしばらく見守りたい。

ちなみに、テレ朝は午後には北川景子の夫・DAIGOの「DAIGOも台所〜きょうの献立何にする？〜」を放送している。こちらは5年目に突入。DAIGOにあやかって好感度が上がるのはどっち！？

（桧山珠美／コラムニスト）