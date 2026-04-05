７人組アイドルグループ「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ」が５日、千葉・幕張メッセ国際展示場ホールでデビュー２周年公演「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ ２ｎｄ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＬＩＶＥ『ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＰ』」を開催した。グループ最大規模の会場で、２日間のべ１万人の「すいでぃー（ファンの総称）」を動員した。

７色の個性がステージ上で輝き続け、最高の「ＫＡＷＡＩＩ」と笑顔を届けた。塩川莉世が「２周年ライブ始まりました。みんな声出していくよー」とキュートな呼びかけで開幕宣言し、人気曲「カワイイコレクション」で幕開け。続く名刺代わりの１曲「すいすてたいむ」では、コールですいでぃーと一体となり、会場の熱を徐々に上げていった。

白石まゆみは観客の多さに圧倒されながらも、「みんな楽しみにしていましたか？ 私はみんなよりも楽しみにしていました。最高の１日にしましょう」とアピール。栗田なつかも「大切な２周年をみんなと過ごせてうれしい」と頭を下げた。

２年間の軌跡をたどるセットリストで魅了した。グループの代表曲で１ｓｔシングルの表題曲「ぱじゃまぱーてぃー」では、ゴンドラに乗りながら客席を縦横無尽。また、先月２５日に発売した最新曲「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＰ」では、ＳＮＳなどでバズり中のキャッチーな踊りを見せ、すいでぃーへ愛を伝えた。

この日初披露となった「ガーベラの花のように」（発売日未定）もパフォーマンス。これまでの曲とは一転、クールで激しいメロディーと踊りで新しい「すいすて」を印象づけた。塩川は「大人っぽいすいすてをお見せできると思います。激しい振り付けフェスとかでは盛り上がると思います」と胸を張った。

その後も２周年のアニバーサリーソングの「Ｍｅｌｏｄｉｅｓ」など全２６曲を歌いきり、７人らしく感謝を伝えた。

アンコールではグループ初のアリーナ単独ライブ（８月２３日、神奈川・ぴあアリーナＭＭ）の開催が決まったこともサプライズで発表。すいでぃーからは「おめでとう」の声が響き、７人はステージ上で抱き合いながら喜びを分かち合った。涙を流すメンバーもいる中、音井結衣は「知らなかった。本当に２年間ついてきてくれてありがとう」と感謝。庄司なぎさも「今年の目標だった『幕張メッセとアリーナに立つ』をどっちもかなえられるとは思わなかった」と感慨深そうにしていた。７人の「ＫＡＷＡＩＩ」を届ける物語はまだ始まったばかりだ。