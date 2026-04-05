巨人は５日、育成選手の平山功太内野手（２２）と支配下選手契約を締結したと発表した。今年の支配下昇格は開幕前の宇都宮、ルシアーノに続き３人目。支配下登録選手は６５人となり、残り５枠となった。背番号は６９。

「７月までに絶対に支配下選手になりたいと思っていたので、とてもうれしいです。チャンスをもらうことができたので、自分の長所を全身で表現しながら、チームの勝利に貢献できるよう謙虚に、全力でプレーしたいです」とコメントした。

平山は現ＢＣリーグの千葉スカイセイラーズから２３年育成７位で入団。２軍公式出場は昨季までの２年間で５試合のみだったが、今年は春季キャンプから猛アピールし、３月１５日の日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）で初めて１軍に合流した。同戦に即スタメン出場すると、今年のチーム１号となる一発を含む３安打２打点。さらに同１７日のヤクルト戦（東京ドーム）でも２試合連発となる本塁打を記録するなど存在感を示した。

その後は課題も生まれ、同２２日から２軍に合流。この日のファーム・リーグ、ソフトバンク戦（ジャイアンツタウン）には「１番・中堅」で出場し３打数無安打だったが、ここまで好アピールを続けて支配下をつかみ取った。

身体能力が高く、走攻守で魅力を持つ若武者で、今年の登録は内野手ながら主戦場は外野でもある。チームの外野で決して多くはない右打者でもあり、貴重な存在となる可能性も十分持つ。

◆平山 功太（ひらやま・こうた）２００４年３月１６日、広島市生まれ。２２歳。小学生の時はソフトボール。安西中では軟式野球部に所属。瀬戸内高を経て環太平洋大に進学するも中退。独立リーグの千葉スカイセイラーズを経て、２３年育成７位で巨人入団。昨季は３軍で５６試合に出場し打率２割９分、５本塁打、２６打点。座右の銘は猪突猛進。１８５センチ、８２キロ。右投右打。