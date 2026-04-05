◇もてぎ２＆４レース第２戦（５日、栃木モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）

太田格之進（ドコモ・チーム・ダンディライアン・レーシング）が貫禄の開幕２連勝を飾った。

３７周で決勝が行われた。スタート直後に大湯都史樹（ＳＡＮＫＩベルテックス・パートナーズ・セルモ・インギング）に抜かれ２位に後退したが、巧みなピット作業などで逆転。最後はギアボックスにトラブルを抱えながらも粘りの走りで阪口晴南（ＳＡＮＫＩベルテックス・パートナーズ・セルモ・インギング）の追い上げを振り切った。

「１周目で前に出られちゃったのが反省ですけど、戦略とピットやアウトラップなどすべてがうまく出来たし、最後はラスト２周あたりでギアがトラブって、ちょっとヒヤヒヤしたのですけど、メカさんが出来る限り丁寧に組んでくれたおかげでもってくれました」と“仲間”への感謝を口にしていた。

「点数？ ８０点ぐらいは挙げてもいいかなと思います」と言うと、横からチームの村岡潔代表が「太田君は１２０点です。チームはだいぶ太田君に助けられた。先は長いのでゆっくりとチームを整えて太田君を助けるようにしたいですね」と話した。

レース後の記者会見では「太田時代の到来ですか」と質問が飛んだが、「まだ始まったばかり、勝って兜の緒を締めるではないですけど…」と気持ちを引き締めていた。