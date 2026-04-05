◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島２×―１阪神（５日・マツダスタジアム）

広島が今季２度目のサヨナラ勝ちで連敗を４で止め、勝率５割に復帰した。同点の９回１死からモンテロが左翼席へサヨナラのソロ本塁打を放り込んだ。開幕３連勝のち４連敗で迎えた一戦。阪神戦は昨季から８連敗中だったが、嫌な流れも終わらせた。先発の栗林は５回まで１安打無失点で７奪三振の好投。８回１死一、三塁から近本に左犠飛を浴び同点に追いつかれたが、右腕の好投に応えた。

打線は初回、先頭・大盛が中前打で出塁し中村奨が犠打に成功。２死二塁から新４番・佐々木が中前へ適時打を放っていた。

以下は新井監督の一問一答

―モンテロがサヨナラ弾

「追い込まれてからよく打ったと思います。オープン戦はあんまりいい状態じゃなかったですけど、ここに来ていいスイングができていると思います。開幕スタメンじゃない中でも日頃の練習を一生懸命やっているし。どっかで出したいと思っていたので。魅力なので、彼の長打というのは」

―栗林は素晴らしい投球

「前回に引き続き本当に素晴らしいピッチングでしたね。なんとか勝ちをつけてあげたかったんですけども。相手の先発ピッチャー（阪神・高橋）も素晴らしいピッチャーでしたので、ロースコアの展開に持っていきたいと思ってたんですけど、本当、栗林のおかげだと思います」

―同点の９回は中崎

「もうあそこは、ザキ（中崎）１人しか用意させてなかったので。もうザキで行くよ、とピッチングコーチに言ってたので」

―今後は９回を中崎に任せるのか

「当初から言っているようにそこは固定はしない。今後もその都度その都度で、ザキ、ハーン、森浦、島内でそこを決めていきたいと思います」

―中崎は昨日も３番からの打順で抑えた

「昨日も３番から始まる大変なところで。投げているボールもいいですけど、やっぱり、彼の経験。昨日も今日も一番きつい打順からだったんですけども、期待通りのピッチングをしてくれたと思います」

―佐々木が先制打

「昨日のホームランといい、今日の１打席目のタイムリーといい、徐々にこの雰囲気に慣れてきてくれてるのかな。４番目ですけどね」

―犠打は５つ。相手が高橋だったから

「素晴らしいピッチャーなので、なかなか連打は難しいので。今日のプランとしては、とにかくスコアリングポジションにランナーを置いて攻めていこうというプランだったので」

―２日連続で勝田がスタメン

「彼はルーキーなんでね。出ながら成長してもらいたいと思います。昨日猛打賞してるから今日行ってもらったりとか。キク（菊池）の状態もまずまずいいので。そこは色々考えながら起用していきたいと思います」

―矢野が合流

「野手を厚めにしたいなと思って。そこら辺は今後も臨機応変に」