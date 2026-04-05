「彼女は危ない」妻の直感は当たっていた…見えてきた逆転の証言【夫を狙う相談女 第12話】
■これまでのあらすじ
深山乙葉は、てっきり夫の斗真を狙っているのだと思っていた澪。しかし深山は夫を会社に訴えてしまう。真相がわからないなか、人事部は斗真の処分に動き出し、さらには深山本人の希望として、澪の部署で深山を一時預かることに。そして深山に「澪部長のためなら何だってやります」と言われるのだが…。
深山乙葉は、てっきり夫の斗真を狙っているのだと思っていた澪。しかし深山は夫を会社に訴えてしまう。真相がわからないなか、人事部は斗真の処分に動き出し、さらには深山本人の希望として、澪の部署で深山を一時預かることに。そして深山に「澪部長のためなら何だってやります」と言われるのだが…。
【浅田澪 Side Story】
深山さんの狙いは何？
どうして私のそばに来ようとするの…？
そして自分勝手に家から出ていこうとしていた夫。「言い訳ぐらいして！」そう伝えると、ようやく夫は深山さんとの間にあったことを話してくれるように…。
だけど夫自身、一体どうしてこんなことが起ったのかわからないようでした。
深山さん自身はかなり有能で、なぜ夫のサポートを必要としたのかわかりませんでした。そんな時、部下から思いがけない話を聞くことに…。
それは夫が深山さんの手柄を横取りしていたというものでした。しかしそのことで、私はようやく糸口を見つけたのです。
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:みゆき、イラスト:のばら
(ウーマンエキサイト編集部)