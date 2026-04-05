■これまでのあらすじ

深山乙葉は、てっきり夫の斗真を狙っているのだと思っていた澪。しかし深山は夫を会社に訴えてしまう。真相がわからないなか、人事部は斗真の処分に動き出し、さらには深山本人の希望として、澪の部署で深山を一時預かることに。そして深山に「澪部長のためなら何だってやります」と言われるのだが…。

【浅田澪 Side Story】深山さんの狙いは何？どうして私のそばに来ようとするの…？

彼女は危ない。私は本能的にそう思いました。そして自分勝手に家から出ていこうとしていた夫。「言い訳ぐらいして！」そう伝えると、ようやく夫は深山さんとの間にあったことを話してくれるように…。だけど夫自身、一体どうしてこんなことが起ったのかわからないようでした。深山さん自身はかなり有能で、なぜ夫のサポートを必要としたのかわかりませんでした。そんな時、部下から思いがけない話を聞くことに…。それは夫が深山さんの手柄を横取りしていたというものでした。しかしそのことで、私はようやく糸口を見つけたのです。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)