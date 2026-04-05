プロ野球セ・リーグは5日、各地で3試合が開催。

首位ヤクルトは0−5で迎えた7回に一挙7得点を奪う猛攻で大逆転勝利。リリーフで登板した育成出身2年目の廣澤優投手がプロ初勝利を記録。ヤクルトは開幕3カード連続勝ち越しで7勝1敗の好調で首位キープ。敗れた中日は開幕3カード連続の負け越しで借金5。先発の郄橋宏斗投手は6回まで無失点も、7回に崩れ降板。リリーフ陣もヤクルト打線を抑えられませんでした。

3位巨人は今季初先発の井上温大投手が7回1失点の好投。打線は0−1で迎えた7回に代打・大城卓三選手の3ランホームランで逆転。9回には今季初登板となった昨季セーブ王・マルティネス投手が1失点を喫するも逃げ切りました。DeNAは2試合連続の逆転負けで開幕3カード連続負け越し。借金5となっています。

4位広島は今季先発転向で、前回1安打完封勝利を飾った栗林良吏投手が8回9奪三振1失点の好投。投手戦となった試合は、9回モンテロ選手のホームランでサヨナラ勝ち。連敗を『4』でストップしました。阪神の連勝は『3』でストップ、首位ヤクルトとのゲーム差は1.5に広がりました。

＜5日のセ・リーグ結果＞

◆ヤクルト 7−5 中日

勝利【ヤクルト】廣澤優(1勝)

敗戦【中日】齋藤綱記(1敗)

セーブ【ヤクルト】キハダ(3S)

本塁打【ヤクルト】サンタナ3号

◆巨人 3−2 DeNA

勝利【巨人】井上温大(1勝)

敗戦【DeNA】石田裕太郎(2敗)

セーブ【巨人】マルティネス(1S)

本塁打【巨人】大城卓三1号【DeNA】佐野恵太1号

◆広島 2x−1 阪神勝利【広島】中粼翔太(1勝)敗戦【阪神】桐敷拓馬(1敗)本塁打【広島】モンテロ2号