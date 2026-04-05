◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 3-2 DeNA(5日、東京ドーム)

巨人・岸田行倫選手が勝利の喜びを語りました。

岸田選手はこの試合、今季初登板の井上温大投手を好リード。7回をソロホームラン1本の1失点のみに抑えると、打撃でも1点ビハインドの7回にヒットでチャンスを拡大し、大城卓三選手の逆転3ランにつなげる活躍を見せました。

「1点は先制されたがその後粘り強く守れ、最後にみんなでつないで逆転できたのはチームとして本当に大きな勝利だった」と試合を振り返った岸田選手。

井上投手については「ストレートの走りも良かったし、変化球も低めに集まっていた。こちらのペースでどんどん攻めていけたので、素晴らしいピッチングだった」と褒めたたえました。

9回はWBC(ワールドベースボールクラシック)出場などの影響で出遅れていたマルティネス投手が今季初登板で1失点も今季初セーブをマーク。大勢投手とあわせ8回9回を逃げ切ったことに「今日は完璧な試合だった」とし、「こういう試合を1つでも多く増やしていければチームとしても強くなっていくと思うし雰囲気も良くなる。この流れでやっていきたい」と勝ちパターンへつなぐ野球を目指すと話しました。