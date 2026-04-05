「椿賞争奪戦・Ｇ３」（５日、伊東）

古性優作（３５）＝大阪・１００期・ＳＳ＝が４番手から最終１センター過ぎでまくりに出ると、前で粘る大石剣士（静岡）をねじ伏せて快勝。４連勝の完全Ｖで昨年１月の和歌山記念以来となる１４回目のＧ３制覇を果たした。２着は大石。３着には直線で追い込んだ荒井崇博（長崎）が入った。

力で勝ち切った。番手まくりに出た大石に襲いかかるように１センター過ぎから動いた古性。粘る大石を直線入り口でねじ伏せた。「仕掛けが遅い。打鐘過ぎ２センターくらいから出切るくらいで踏んでいれば。（村田と）ワンツーもできていないし。優勝できたのは良かったけど」と反省から口にするのも、より高次元を求めるゆえんだ。

連勝を重ねる中で、初戴冠を狙うＧ１・日本選手権（５月１〜６日・平塚）への手応えを口にしていた。「体が疲れているだけで感覚はいい。あとはフォームのすり合わせ」。成績も含め、強い古性が戻ってきたと言っていいだろう。

その前に次走は中２日で西武園記念。「西武園までが“一本”と考えている。１００％疲れて行くだろうけど、しっかり走りたい」。もちろん、ここでも強さを見せてくれそうだ。