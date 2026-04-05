ゲーム配信の界隈で着実に存在感を高めているストリーマーの一人が「しんじさん」だ。彼は主にTwitchとYouTubeを拠点に活動しており、2020年頃から本格的にゲーム配信を開始した。過去にはYouTubeで翻訳動画チャンネルを運営していた経歴を持っており、現在はRIDDLE ORDERのストリーマー部門に所属。配信者としての立場と人気を確立している。

（関連：【動画あり】異色の経歴を持つストリーマー・しんじさん）

しんじさんの特徴は、ゲームスキルと独自の配信スタイルにある。たとえば『Fall Guys』ではトップクラスの実力を発揮し、『ストリートファイター6』では上位ランクのアルティメットマスターに到達するなど、プレイヤーとしての地力は高い。一方で、その魅力は単なる上手さにとどまらない。特徴的なのが、初見プレイを重視した配信スタイルだ。「攻略最前線TV」という称号を自称し、発売後すぐのゲームを自らプレイして視聴者に有益な情報を届けている。

また、メジャーなゲームだけでなく、インディーズゲームの発掘にも力を入れていることが魅力の一つ。これまで、広告でよく見る『Arrow a Row』や『Jump King』『Only Up!』といった高難易度ゲームも攻略してきた。ゲームの知識が豊富でシステムへの理解が早く、クリアまでの速度を競うRTAも得意分野だ。面白いと思ったゲームがあればSteamのレビューをしっかり書き込むなど、律儀な面も人気の要因だろう。

配信では黙々とプレイするわけではなく、コメントとの掛け合いも重視。エンタメ力やトークスキルが高いこともあり、リアルタイムで空気を作り上げていく。時には視聴者と語り合いながら攻略を進めることもあり、長時間の配信でも見ていて飽きない。

直近では、大型アップデートがあった『バックパック・バトル』や、リアル志向のハンティングゲーム『theHunter: Call of the Wild』といった作品をプレイしている。大会やイベントに参加する機会も多いため、さらにファンを増やしていくことだろう。翻訳動画チャンネルからストリーマーに転身し、独自のスタイルと人気を築き上げたしんじさんに引き続き注目していきたい。

（文＝小林嵩弘）